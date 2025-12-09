ジャスティン・ビーバー、妻・ヘイリーとの熱烈キス＆ハグ公開 来日中の投稿に反響続々
【モデルプレス＝2025/12/09】カナダ出身歌手ジャスティン・ビーバー（Justin Bieber）が12月8日までに、自身のInstagramを更新。妻で米モデルのヘイリー・ビーバー（Hailey Bieber／ヘイリー・ボールドウィン）との仲睦まじい様子を公開し、話題となっている。
【写真】ジャスティン＆ヘイリー夫妻の熱々キス
ジャスティンは自身のブランド「SKYLRK（スカイラーク）」の世界初となるポップアップストア開催のため、妻ヘイリーと共に来日。2人でポップアップストアを準備する動画や、ハグやキスをする仲良しな様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「可愛い2人」「最強カップル」「幸せそうでよかった」「ソウルメイトなんだね」といった声が上がっている。
ジャスティンとヘイリーは2018年7月に婚約を公表。同年9月13日に結婚し、2024年には第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ジャスティン・ビーバー、妻とハグ＆キス
◆ジャスティン・ビーバーの投稿に反響
