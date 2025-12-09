¡Ö»³ÅÄÍµµ®ANN¡×ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤ò¼õ¤±µÞî±ÊüÁ÷ÆâÍÆÊÑ¹¹ »³ÅÄ¤ÎÀ¼¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À¼Â¿¿ô¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ì¤ëÌë¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/09¡ÛÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»³ÅÄÍµµ®¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿Ëè½µ·îÍË¿¼Ìë1»þ¡Á¡Ë¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬8Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Æü23»þ15Ê¬º¢¡¢ÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤òµÞî±ÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÍµµ®¤¬¡ÖANN¡×¤ÇÎÞ
Æ±Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Ç¤ÏÀÄ¿¹¡¦È¬¸Í»Ô¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ6¶¯¤ò´ÑÂ¬¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎX¤Ç¡ÖËÜÆü¤Î¡Ø»³ÅÄÍµµ®¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ´ë²è¤È¥²¥¹¥È¤Î½Ð±é¤Ï¸«Á÷¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¤Ï»³ÅÄÍµµ®¤Î¤ß¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÊüÁ÷ÆâÍÆÊÑ¹¹¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡ÖYYY ¥É¥é¥´¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹²Î¹çÀï ¡ÁÌÔ¤êÇú¤¼¤í¡Á¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀîÅç°ª¡¢¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡¢¡È»³¤Á¤ã¤óÀ¤Âå¤Ë¥Ö¥Ã»É¤µ¤ë¥Þ¥¸¤ÎÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï»³ÅÄ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢Ê¥ß·Í³¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÃÏ¿Ì¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£¿ï»þÃÏ¿Ì¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤äÈòÆñ¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°Õ¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
»³ÅÄ¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»Ãæ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤ò¡Ö²£¤ÎÍÉ¤ìÊý¤¬Éý¤Î¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤ÊÍ½´¶¤Î¤¹¤ëÂç¤¤Ê²£ÍÉ¤ì¤ò¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¿Ì¸»ÃÏ¤Ë¶á¤¤ÃÏ°è¤Ë½»¤à¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ªÊØ¤ê¤¬ÆÏ¤¡¢¡Ö»³¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯µß¤¤¡×¡Ö¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÊüÁ÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÊüÁ÷¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»³ÅÄ¤Ï¡ÖÌ²¤ì¤Ê¤¤Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ì¤ëÌë¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËÍ¡¢3»þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î»þ´Ö¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¤À¼¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö»³ÅÄÍµµ®ANNX¡×ÊüÁ÷ÆâÍÆÊÑ¹¹
