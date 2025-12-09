日中関係が緊迫するなか、習近平・中国国家主席は虎視眈々と｢台湾｣に触手を伸ばそうとしている。そのカウントダウンのスピードが早まっているという。一体なぜなのか――キヤノングローバル戦略研究所上席研究員兼中国研究センター長の峯村健司氏が明かす。

【写真】固い握手を交わし、顔を近づけ会話するトランプ大統領と習近平・国家主席

台湾有事に関する高市早苗・首相の国会答弁を機に、"日中対立の激化"が連日メディアを賑わせている。中国側はSNSや国営メディアを通じて日本非難の"宣伝"を強化し、中国の傅聡・国連大使は2度にわたり高市首相の発言撤回を求める書簡をグテーレス・国連事務総長に送付した。

日本政府は中国の主張の誤りを指摘しているが、中国に聞き入れられることはなく、高市発言について「戦後の国際秩序に挑戦するもので、国連憲章に深刻に違反する」などと繰り返している。

自国メディアによる宣伝だけでなく、国連を利用し訴える──これは中国が得意とする「三戦（法律戦、世論戦、心理戦）」というやり方だ。国際法や国際機関を利用する「法律戦」、世論を利用して国際的な支持を獲得する「世論戦」、あるいは日本側にプレッシャーを与える「心理戦」と見ることができる。なぜ今、これほど執拗に日本への攻撃を繰り返すのか。

その裏にあると考えられるのが、習近平・国家主席の"焦り"だ。

"民族の悲願"と銘打ち「台湾統一」を目指す習近平体制が異例の3期目に突入した2022年以降、台湾周辺では中国軍による大規模演習が何度も行なわれたほか、中国軍機や艦艇の活動が活発化し、緊迫度が高まっている。

そうしたなか、72歳を過ぎた習氏については、先日、南アフリカで開催されたG20サミットを理由を明かさず欠席したことで、健康不安を指摘する声が一部にある。

中国にとってトップの健康状態は機密中の機密であり確たる情報はないが、トップが公の場に姿を見せない事態は様々な憶測を呼ぶ。

習氏は数年前から表舞台に姿を現わさないことが増えており、何らかの治療をしていた可能性があるとみている。そのころの映像を見ると、直立していても首が少し横に傾く場面が多かった。

米CIA長官（当時）のビル・バーンズをはじめ、米国のインテリジェンス当局者や軍関係者の多くは習氏の3期目の任期が終わる「2027年まで」に中国軍が台湾侵攻の準備を整えると分析している。しかし、健康不安により習氏が｢自分の目の黒いうちに必ず台湾を統一してみせる｣という焦りを抱き、タイムスケジュールは早まったと見るべきだ。

軍における側近中の側近を粛清した意味

その証左となる動きが最近、中国軍内で起きた。

10月下旬、中国国防省は党中央軍事委員会の制服組ナンバー2・何衛東副主席を含めた9人について、「重大な党規律違反や職務上の重大な犯罪容疑」を理由に、党籍剥奪と軍籍剥奪を決定した。

習氏は2022年の3期目スタートに際して指導部内に後継候補を置かない「超一強体制」を確立。軍内も同様で、習派一色に染まっている。

今回粛清された何氏は、ナンシー・ペロシ米下院議長（当時）の訪台後に実施した22年8月の「台湾封鎖演習」を東部戦区司令官として成功させた実績が習氏に買われ、中央軍事委副主席に大抜擢された人物。軍における側近中の側近だ。

その何氏の粛清は何を意味するのか。表向きの理由である汚職などではなく、何氏がその地位にいては2027年までに台湾侵攻の準備が整わないと判断されたか、習氏の指示に異論を唱えるなど"歯向かった"ことが原因ではないかと私は見ている。

軍人トップの粛清により、台湾併合作戦に黄色信号が灯ったと思われるかもしれない。が、実態は習氏が目指す台湾併合にとって軍の重要度が下がったと捉えるほうが、適切な評価だろう。

実は中国の台湾併合シナリオは、双方に多大な犠牲者が出るような軍による上陸作戦ではない。

習氏の「戦略ブレーン」である中国国防大学教授の劉明福・上級大佐の著書『中国「軍事強国」の夢』（文春新書）によると、台湾併合には「新型統一戦争」の手法が用いられるという。

それは「戦わずして勝つ」ことであり、「敵の心を潰す」戦争だ。劉氏は台湾の人々の戦意を挫き、人命だけではなくインフラなどを破壊せずに併合を図る手法だという。

このタイプの戦争にとって、軍のプライオリティは上陸作戦ほど高くはない。むしろ、有事の際に寝首を掻かれるリスクを考慮すると、習氏にとっても軍の存在はリスクでもある。軍の粛清は、そのリスクを排除するためだと考えられる。

トランプ大統領への「逆ディール」

冒頭の高市発言をめぐっては朝日新聞がデジタル版の見出しで「認定なら武力行使も」と書き、駐大阪総領事にXで引用されたことで外交問題に発展したが、これも新型統一戦争の文脈で捉えれば、すでに中国から「世論戦」「心理戦」を仕掛けられている事態と見ることができる。

また、11月24日のトランプ米大統領と習氏による電話会談では、米側は否定したが、中国側の発表によると、トランプ氏は「台湾問題の重要性について十分認識している」と発言したという。

これにより、台湾はトランプ氏の"ディール"のカードの一つになってしまった。これは非常に危険なシグナルだ。

エプスタイン文書をめぐりコアなトランプ支持層であるMAGA（アメリカを再び偉大な国にする）派が揺らぐなか、トランプ氏が"一発逆転"の材料として狙っているのが習氏とのディールだ。

トランプ氏の弱みを察知した習氏は、9月まで購入がゼロだった米国産大豆を、電話会談翌日に大量購入。さらに米ボーイングの航空機や米国産LNG（液化天然ガス）の購入など、トランプ氏を籠絡するなど容易いとばかりに｢逆ディール｣を仕掛けた。

中国の新型統一戦争により、米トランプ政権は同盟国である日本より中国を重視し始めている。

これは、台湾はもちろん、日本にとってもかなり危険な兆候だ。立憲民主党の岡田克也氏が高市首相に質問した通り、台湾有事の場合、日本の物流にとって生命線であるバシー海峡が封鎖されるかどうかが非常に重要なポイントとなる。その安全確保が日本にとって死活的に重要だが、米軍の艦船が出てこない限り、「存立危機事態」には当てはまらず、日本は手出しができない。

台湾有事が日本の危機そのものに転じるリスクが、トランプの対中ディールによって高まっている現実を、日本は直視しなければならない。（談）

【プロフィール】

峯村健司（みねむら・けんじ）／1974年、長野県生まれ。ジャーナリスト。キヤノングローバル戦略研究所主任研究員。北海道大学公共政策大学院客員教授。朝日新聞で北京特派員を6年間務め、「胡錦濤完全引退」をスクープ。著書に『十三億分の一の男』（小学館）、『台湾有事と日本の危機』（PHP新書）、『あぶない中国共産党』（小学館）など。

※週刊ポスト2025年12月19日号