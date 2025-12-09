歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。夫が新たなペアリング（結婚指輪）をプレゼントしてくれたことを報告しました。



【写真を見る】【 堀ちえみ 】 夫からルイ・ヴィトンの「ペアリング」のプレゼント 結婚15年目を前に 「ホワイトゴールドで、シンプルなデザイン」



堀さんは、映画鑑賞後に夫から「ヴィトンに行きたいから付いて来てくれる？」と誘われた際の様子を公開。過去の経験から「ちょっとだけドキッとしたけど」と、軽い返事をして同行したことを明かしました。







店内で取り寄せ商品を確認したところ、「驚いた！なんですか！？コレは」と、その中身が新しいペアリング（結婚指輪）だったことを告白しました。紙袋を見て「デジャブみたいだ（笑）」と、驚きと喜びを伝えています。







今回の指輪の購入は、「この11日の結婚記念日でまる14年。15年目を迎えます。そのタイミングで今年主人は60歳。そして今年、心機一転会社もスタートした。」と結婚記念日を前にした特別なタイミングだったことを明かしています。







夫からは「これを機に改めて指輪を新しくして、結婚記念日を前にしてよろしく！」というメッセージがあったといい、堀さんは「とっても驚いたけど、主人らしい発想です」と感謝を述べました。







指輪はホワイトゴールドのシンプルなデザインで、これまでの結婚指輪は「海外の輸入品」「カルティエ」を経て、今回で3回目になるとのこと。







堀さんは、「毎回契約更新みたい（笑）」とユーモラスに綴りながらも、「主人の気持ちの節目のような感じで、新しく増えていきます。その気持ちのリセットって、とても大切かも…ですね。感謝しています」と、感謝を綴りました。







堀さん自身も間もなく60代を迎えることに触れ、「昔から先輩に60代は、50代より楽しくて仕方ない！と聞いていたのでとても楽しみなんだ」と前向きな気持ちを表明し、夫婦で新たなステージを楽しみにしている様子をうかがわせました。







堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。



【担当：芸能情報ステーション】