¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥«¡¼¥È¡¦¥¹¥º¥´ÆÆÄ¡Ê42¡Ë¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ´´Éô¤äÂåÍý¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½ÐÀÊ¡£¸½Ìò°úÂà¤Î²ÄÇ½À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ó¥É¥óÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÆâÌî¼ê11Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ6°Ì¡Ë¤Ç¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤ËÆþÃÄ¡£13Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢16Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤òµÏ¿¡£19Ç¯¤Ë¤Ï¤È¤â¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë34ËÜÎÝÂÇ¡¢126ÂÇÅÀ¤ÇÂÇÅÀ²¦¤â³ÍÆÀ¤·¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÀ©ÇÆ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£19Ç¯¥ª¥Õ¤ËFA¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È7Ç¯Áí³Û2²¯4500Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þÌó377²¯3000Ëü±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ÏÃæ¼´¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸Î¾ã¤Ë¤è¤ë·ç¾ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤Ï21Ç¯¤Î58»î¹ç¤¬ºÇÂ¿¡£º£µ¨¤Ï¸Ô´ØÀá¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ´µÙ¤·¤¿¡£
¡¡26Ç¯¤¬7Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ê¡¢3800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó59²¯±ß¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥Ð¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥º¥´ÆÆÄ¤Ï¥ì¥ó¥É¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊóÆ»¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÁØÉô¤«¤éÊÌ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»ä¤ÏÈà¤¬½Õµ¨¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÍè¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤Ç¤ÏÀïÎÏ¤Î°ìÉô¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤È¤ÏÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤È¤â¤ËÀ©ÇÆ¤·¤¿¸Ä¿ÍÅª¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥ó¥É¥ó¤È¤Ï19Ç¯¤Ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤ÇWSÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤â21¡¢22Ç¯¤Î2Ç¯´Ö¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¡£¥ì¥ó¥É¥ó¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿13Ç¯¤â¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö»ä¤ÏÈà¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ºÇ½é¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï»ä¤¬Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡Ï¢Íí¤ò¼è¤ëºÝ¤Ë¤ÏÁª¼ê¡¢´ÆÆÄ¤Î´Ø·¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²æ¡¹¤¬ÏÃ¤¹¤È¤¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È²ÈÂ²¤Î¤³¤È¡¢Èà¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥Æ¥¥µ¥¹¤ËÍè¤Æ¡¢»ä¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Ìîµå¤ò¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÇ¯¡¢»ä¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸Ä¿ÍÅª¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤ÏÌîµå¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë²æ¡¹¤Î´Ø·¸¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èà¤È¸Ä¿ÍÅª¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£