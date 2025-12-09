日本テレビ系バラエティー番組「月曜から夜ふかし」（午後10時）が8日、放送された。お笑いコンビ、日本エレキテル連合の中野聡子（42）の夫でピン芸人の松尾アトム前派出所（47）がVTR出演する一幕があった。

今放送のテーマは「街行く人のお仕事を調査した件」。松尾が街角取材に登場。撮影スタッフから職業を聞かれ「農家とお笑い芸人」と前置きした上で「事務所はタイタン、長野の田舎から来たんですよ」と切り出した。

「はっきり言って、ないんですよ。お笑いの仕事なんて。作ってる作物をレギュラーと呼んでいる状態。リンゴ、梨、ブルーベリー、ブドウ、プラム。レギュラー5本」と語り、5本の指を折った。

続けて「カミさんが日本エレキテル連合の中野さんなんですよ」と告白。撮影スタッフから「一緒に農家やってる？」と聞かれ、松尾は「農家はやってないですよ。（東京と長野の）別居です。交際0日で結婚した。交際0日で結婚して別居だから。たまに俺、結婚してるのかな？って思って、ウィキペディアで確認したりします」と笑った。

2人は芸能事務所タイタン所属。20年1月に結婚。日本エレキテル連合の持ちネタ「ダメよ〜、ダメダメ」は2014年の「新語・流行語大賞」の年間大賞。

松尾は放送後に自身のX（旧ツイッター）を更新。「この冬、テレビのオーディション片っ端から落ちて道端でテレビ出演を拾った男」とつづり、自身の出演シーンが写っているテレビ画像をアップした。