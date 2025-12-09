パーソルキャリア株式会社が運営する調査機関「Job総研」によると、地方移住に対して全体の59.8％と半分以上の人が興味ありと回答しているそうです（2023年・地方移住の意識調査より）。ただし、特に高齢者が地方移住を検討する場合、“思わぬ落とし穴”が存在することを把握しておかなければなりません。具体的な事例をもとに「シニアの地方移住」がもたらす遺族への弊害と、その対策をみていきましょう。

いったいなぜ…突然「沖縄移住」を宣言した父

――ある日、都内のメーカーに勤める京介さん（仮名・51歳）のもとに届いた父の訃報。その電話は、遠く離れた沖縄からでした。

父の清さん（仮名・享年78歳）は、埼玉生まれ埼玉育ち。地元の企業で新卒から定年まで経理一筋で勤め上げた、まじめで厳格な人物でした。

そんな清さんが突然「沖縄に住みたい」と言い出したのは約3年前のこと。長年連れ添った母が亡くなり、父が一人暮らしになって数年が経ったころのことです。

「どうして75歳のこのタイミングで沖縄に移住なんだ。親戚も友人もいないだろ？」

京介さんの問いかけにも、清さんの決意は揺らぎませんでした。

「75歳のいまだからだよ。後期高齢者になって、自分の終わりを考えるようになったんだ。最後くらい好きに生きさせてくれ」

清さんは息子の反対を押し切り、実家を売却してまで沖縄に移住してしまいました。

父の充実ぶりに、息子の心境も変化

青く美しい海、地元の人たちとの釣りやバーベキュー、習い始めた三線……。移住後の清さんからは、毎週のように近況報告が届きました。

「沖縄はいいぞ。お前も家族を連れて遊びに来い」

電話の向こうから聞こえてくる父の声は、これまで聞いたことがないほど明るく弾んでいます。

「あんなに寡黙で頑固だった親父が、別人のように生き生きしている。第二の人生として、思い切って移住してよかったのかもしれないな」

移住前は必死に引き止めていた京介さんでしたが、清さんのあまりの充実ぶりに、しだいにその気持ちが変化してきました。

――ところが、その平穏は、そう長くは続きませんでした。

勘弁してくれ…親の地方移住の“思わぬ弊害”

ある日、父の逝去の報せを受けた京介さん。急いで現地へ飛んだものの、父が沖縄のどこでどのような人間関係を築いていたのか、そして各種の手続きをどこに頼めばよいのかもわかりません。悲しむ余裕もなく死後対応に追われ、親の地方移住がもたらす思わぬ弊害に閉口しました。

「葬儀」の仕方で親戚とトラブルに

京介さんがまず直面したのは、葬儀の問題です。病院から紹介された現地の葬儀社に任せて家族葬を考えていたところ、親族から「埼玉の菩提寺でやるべき」「墓や法事はどうするつもりだ」と猛反対されました。お寺によると、異なる宗派の葬儀をすると納骨できないというのです。

しかし、亡骸の移送は容易ではなく、航空機（那覇〜羽田間）の費用と羽田から自宅（埼玉県）までの陸送費をあわせると、最低でも30万円以上はかかりそうでした。

京介さんは寺や葬儀社との調整に奔走。その結果、 沖縄の直葬センターの火葬であれば費用は77,000円程度と比較的抑えられることが判明。 遺骨は国内線の機内持ち込みが可能だったため特別な搬送料は不要とであったため、火葬のみ沖縄で行い、埼玉の菩提寺で改めて本葬と納骨法要を行うという形で、 なんとか親族の同意を得ることができました。

相続手続きも難航

なんとか葬儀を終えた京介さんでしたが、これで一段落とはいきません。

父の遺産は約2,000万円。しかし、埼玉近郊の金融機関だけでなく、沖縄の地銀にも分散して預けていたのです。各金融機関で相続手続きの手順や進捗が異なるため、何度も足を運んだり書類を郵送したりと、かなりの時間と労力を費やしました。

その他にも、賃貸物件の解約や遺品整理など、次々にやるべきことが押し寄せてきます。

埼玉と沖縄を何度も往復し、移動中は寝る間を惜しんで、溜まった自分の会社の仕事を片付ける怒涛の日々に、心身ともに疲弊した京介さん。

「親父は夢が叶えられてよかったかもしれないけど、こっちの身にもなってくれよ……もう勘弁してくれ」

自分の行動に責任を…「終活」の重要性

定年後、さまざまな理由から地方移住を選択する人が増えています。

その場合、今回の京介さんのような負担を最小限に抑えるためには、移住する本人が事前にいくつかの対策を取っておく必要があるでしょう。

一般的な相続対策である「遺言書」の作成に加え、いわゆる「終活」を行っておくことで、遺族の負担を大幅に軽減することができます。

遺族が「もっとも知りたいこと」

まず、遺族がもっとも知りたいのは「誰に連絡すればいいのか」という点です。

現地の友人や隣人、かかりつけ医などキーパーソンをリスト化したメモが1枚あるだけで、遠隔地での初動対応は格段に楽になります。あわせて、現地の人が子どもの連絡先を把握できるようにしておくことも重要です。

また、遺言では法的効力がおよばない「葬儀の形式や納骨方法」に希望がある場合は、弁護士などの専門家と「死後事務委任契約」を結んでおくと安心でしょう。

これにより、各種行政手続きや遺品整理など、相続以外の事務全般を委任できます。遠隔地で頼れる人がいない場合や、家族に過度な負担をかけたくない場合にも有効です。

終活とは、人生の締めくくりを美しく整える営みです。最後まで自由に生きたいと願えばこそ、「立つ鳥跡を濁さず」という美学をもって、残された家族が困らないような手はずを整えておきましょう。

山原 美起子

株式会社FAMORE

ファイナンシャル・プランナー