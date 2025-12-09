不動産投資を初めて行う際には、事前の準備が重要になります。資金面の用意はもちろん、投資エリアの土地勘、物件の相場観なども事前に把握しておきたいところです。高利回り物件は誰もが希望するところですが、当然ながらリスクが伴います。まずは長期的な安全性と収益性が期待できる物件を探すことから始めましょう。本記事では、宮崎俊樹氏の著書『空き家は使える！戸建て賃貸テッパン投資法 2ndエディション』（技術評論社）より、不動産投資を始めるための準備内容について紹介します。

戸建て投資の「軍資金」はズバリいくら？

多くの方が気になる、戸建て投資をする際の「自己資金」の話をしたいと思います。不動産投資のための軍資金は人によって異なります。少なくて済む人もいれば、想像以上に現金が必要になる人もいるでしょう。



軍資金が少なくて済む人というのは自分の力でリフォームができる人です。リフォームや内装関係の仕事に就いている人やDIYがそれなりにできる人が該当します。このような人が自己資金が少なくてもいいのは、俗にいうボロ戸建て投資（※1）で利益を出せるからです。



※1 ボロ戸建て投資



築年数が古く、劣化や損傷が目立つ戸建て物件（いわゆる「ボロ物件」）を低価格で購入し、リフォームやリノベーションによって再生させ、賃貸や転売を通じて利益を得ること。少ない資金で始めやすいメリットがある。また、リフォームの程度によっては物件価値が大幅に上がり、高い利回りを得られる可能性もある。ただし、物件の状態によっては修繕コストが予想以上にかかるリスクがあり、購入前の調査が重要となる。



不動産投資系インフルエンサー・エリックさんが実践しているのがまさにこの手法です。物件を「5万円」などとんでもない額で購入し、それをリフォームして貸し出しています。このような手法が成立するのはエリックさんにリフォームの心得があるからです。



もし5万円のボロ戸建てを業者発注でリフォームしようと思えば、軽く400〜500万円は飛んでしまうでしょう。それだったら普通に売られている物件を買ったほうが割安ということになってしまいます。ですので、リフォームを自分でできるという条件ありきになります。



ちなみにエリックさんは、じつはそこまでDIYは得意ではないそうです。じゃあ何で成立するのかというと、彼の周囲には投資家仲間がうんといるのが理由になります。エリックさんのまわりにはDIYに覚えのある投資家仲間が大勢いて、彼らの力も借りることでボロ戸建て投資ができているというカラクリです。



もう1ついうと、これから不動産投資をやろうという人のところに5万円の物件の話なんて絶対に回ってきません。業者も5万円の物件を売ったところでほとんど利益はないですし、そのような物件を素人に回すのはトラブルのもとですから紹介してくれることはまずありません。ですので軍資金が少なくても始められる人というのはかなり限定されてしまいます。



では逆に軍資金がたくさん必要になるのはどんな人かというと、それは融資が引きにくい人です。たとえばサラリーマンで安定的な給与所得がある人は個人の与信を担保にして融資を引くことができます。安定感抜群の公務員や東証プライム上場会社の社員などは当然、融資が出やすいです。



融資が出にくいのは“不安定”と思われてしまう人になります。たとえば派遣社員やパートタイマー、そして個人事業主や会社経営者なども不安定な職種と考えられてしまいます。融資が出にくい人は物件購入費からリフォーム費用まですべて自分で賄わなければいけません。そのため、自己資金が膨らみます。ロットの小さな戸建て投資であっても初期費用からリフォームまでトータルで考えれば500〜600万円はないと厳しいと思います。



先ほどの“安定”な公務員やサラリーマンなら与信を担保に融資を引けるのでそこまでの自己資金は必要ありません。ただし、ある程度のキャッシュを持っていなければ金融機関は融資をしてくれません。戸建て物件に融資を引くなら少なくとも300万円は必要だと思います。

お金がなければ「不動産投資の事業」は続けられない

筆者は、自己資金を十分用意してから戸建て投資を始めるべきだと思います。不動産投資は事業（※2）です。事業をやっていれば必ず不測の事態が発生します。



※2 不動産投資は事業



不動産投資を単なる資産運用の一環ではなく、経営的視点を持った事業活動ととらえる考え方。不動産投資は、物件の選定、資金調達、賃貸管理、修繕計画、税務対策など幅広い業務が必要で、これらを適切に管理することで安定した収益を得られる。そのため、「事業」として認識し、長期的な視野に立って運営する姿勢が重要となる。



それはとくにリフォームまわりで顕著で、中古物件では予期せぬ不具合、予期せぬ問題に必ずといっていいほど出くわします。先日、筆者が指導している投資家から、「購入物件の浄化槽にヒビが入っていて交換となると費用が100万円以上と業者からいわれている」との相談がありました。そのときはあれこれアイデアを出して何とか数万円で済む方法が見つかって切り抜けられましたが、このような問題は常に起こります。問題に対処するための備えが必要です。



もし対応できないとなれば、せっかく手に入れた物件を手放さざるを得なくなってしまいますし、問題を抱えている物件であれば足元を見られますから、高く売って利益を得ることはできません。



[図表1]不動産の初期費用



トラブルに対応できるように資金には余裕を持たせる必要があります。お金をかけることでトラブルをキッチリ解決できれば、かかったコストは貸し出しているうちに回収できます。売却するときもそれなりの値付けで利益を出すことができます。



格安の戸建て投資といえども事業です。事業を行うには資金がマストということを頭に入れておいてください。

「投資エリア」を決めるための2つのポイント

先ほど自己資金のお話をしました。もう資金のメドがついている人はすぐに物件検索……となりがちですが、その前に投資エリアを絞りましょう。あまり広い範囲を投資エリアにしてしまうと土地の情報や相場観を養うのに時間がかかってしまうので、エリアはある程度絞るのが得策です。



筆者の場合は千葉県内、とくに外房エリアをターゲットにしています。外房エリアは千葉県の太平洋側に位置し、幹線道路沿いは店舗などが立ち並んでいますが、1本道をそれれば田園風景が広がっているような立地です。地方ならどこでも見られる、ありふれた光景といえるでしょう。



[図表2]千葉県の海沿いエリア



気候は温暖で、冬場でも雪が降ることはめったにありません。比較的過ごしやすい地域だと思います。夏場は九十九里浜が海水浴客で賑わい活気があるのですが、冬場の海は閑散としています。近年は自然減のほか、大規模工場の撤退などによって人口減少に見舞われています。一言でいえば、日本中の市町村が抱えているのと同じ悩みを持っている地域です。



ではなぜ筆者がこのエリアをターゲットにしたのかというと、それには2つの理由があります。



理由1：やっぱり土地勘はあったほうがいい

筆者は現在、千葉の外房エリアに住んでいますが、居住する前から趣味のサーフィンのためにこのエリアに頻繁に通っていました。当然、自分が住んでいるエリアはほかのエリアとは情報量が違います。不動産投資で情報量が多いことは明確なアドバンテージです。



地方で投資をしたいけれど、地方に土地勘がある場所がないという方は、まず投資エリアを設定して、その地に頻繁に足を運ぶことです。地場の不動産業者への聞き込み、物件の内見、街の様子の観察。すれ違う車の台数も、そのエリアの人口を測る手がかりになります。そしてスーパーやドラッグストア、ホームセンターなどで自ら買い物客となって、その地域の活気がどうなのかじかに感じてみてください。こればかりは地道にやるほかありません。



理由2：お手ごろ価格ながら賃貸需要が手堅くある

賃貸の需要があっても物件価格が高ければアガリは少なくなってしまいます。賃貸の需要があり、それなりの賃料をいただけてなおかつ物件価格が手ごろだったのが、このエリアでした。物件価格が抜群に安くてもまったく賃貸の需要がなかったり、安い賃料しかもらえないエリアもあります。



物件価格が驚くほど安いエリアを見つけ、その土地に物件見学に出かけたときのことです。筆者の住むところから車で2時間ほどののどかな田舎町。大きな湖があり自然豊かな場所でした。さっそく現地業者の店舗を訪問して話をうかがいます。



業者 「今回は永住目的ですか？」



筆者 「いいえ、購入後賃貸に出そうかと考えています」



業者 「なるほど。ではいくらで賃貸に出そうとお考えですか？」



筆者 「まだこちらははじめてで相場がよくわかってないんです。いくらなら貸せそうですか？」



ネットでの事前リサーチでは近隣の戸建てが4〜5万円で賃貸に出ていました。それくらいの水準を想像していたのですが、甘くありませんでした。



業者 「まあ、この物件だったら……1万円くらいで賃貸が付きますよ」



筆者 「……」



物件は築20年の2LDKで庭と駐車場付きです。賃料1万円なんて考えられません。筆者がそう指摘すると、「賃料4〜5万円の物件は学校や役所、スーパーなどから近い土地の物件。今回の物件はもとが別荘地の山のなか。ニーズは都内の人が別荘感覚で借りるくらいで、需要はかなり限られている」と返されました。



それでもとりあえず物件を見せてもらうために現地に向かいます。着いてみると、そこはなんと森のなか！ 俗世間とは切り離された、ロビン・フッドのような世界です。道は軽自動車1台がやっと通れる程度。しかも傾斜があったり、ぬかるみがあったりで四駆でなければ通れません。



物件自体は築20年程度の洋風のオシャレなつくりで、建物の傷みも少なく、売値は100万円台。しかし不便すぎます。物件を前にして「こりゃ賃料1万っすね〜！」と納得しました。このようなエリアもありますから注意してください。

物件検索で掘り出し物に出会うには？

投資するエリアが決まったら、ネットでひたすら物件検索をします。



健美家や楽待のような投資用の不動産ポータルサイトだけでなくアットホームやホームズ、不動産ジャパンなどの投資目的以外のポータルサイトでもチェックする必要があります。



投資用の収益物件が掲載されているポータルサイトは投資家のライバルがみんな見ています。よい物件が出ようものなら問い合わせが殺到するのは目に見えていますから、投資目的のサイトを押さえるだけでは不十分。居住用に売りに出されている戸建て物件もチェックしなければ安い物件を仕入れるのは難しいでしょう。



できれば地場の不動産業者のホームページもチェックできるとライバルに差をつけられます。地場業者のホームページには、自社で客付けしたいということで、たまにポータルサイトにアップしていない物件が載っていることがあります。



そして意外と掘り出し物を見つけられるのが、ポータルサイトで「土地」で検索する場合。「古家付き土地」というものがあり、それらは基本的に土地の値段だけで売買されていて安いのです。「古家付き」と書かれていると廃墟みたいな家が建っているのでは、と思われるかもしれません。実際にたいていは廃墟なのですが（笑）。



とはいえ、たまにまだ利用できるような建物が建っている場合もあります。基本的に激安物件はネットに掲載されたらすぐに売れてしまうものですが、このように土地として売りに出されている物件は、土地で検索している人が少ない分、掘り出し物のまま眠っている可能性があります。



さて、ひたすらネットで検索していると、そのエリアの物件の相場がだいたいわかってきます。やはり相場観をつかむことは大前提。相場がわからなければ安いか高いかの判断もできませんから。



筆者はいまでも毎日ネットで物件検索をしています。アットホームや楽待などスマホアプリをリリースしているところもあり、これを利用すれば通勤中でもスキマ時間でもラクに物件検索できます。ポータルサイトに希望物件の条件を登録しておくとメールで通知してくれるサービスもありますので、ぜひ活用してみてください。

最初に買うべきは「古くてもメンテナンスがされている物件」

これから始めようという人がやみくもに高利回りを追求するのは危険です。高利回りは高リスクを意味しますから、その背後には多くの問題が潜んでいます。たとえばネット証券で高い利回りの新興国債券が売り出されていることがありますが、高利回りの陰にはその国の通貨価値下落リスクやデフォルトリスクがあったりします。



不動産も同じで、利回り20％の物件がおいそれと手に入るわけがありません。もし簡単に手に入ったとしたら、その物件はあなたの知らないところで何らかの問題を内在させているはずです。



では、どんな戸建て物件を狙うべきなのかというと、築30年台、どんなに古くても40年台前半で、しっかりとメンテナンスされている物件をおすすめします。雨漏りやシロアリ、傾きなどのリスクはとらず、利回りは低くなるかもしれませんが安全性が高く、失敗リスクが少ないものを選ぶべきと考えます。もちろん、賃貸需要がある地域の物件であることはいうまでもありません。



また、オーナーチェンジ物件（※3）も一考の価値があります。オーナーチェンジなら購入後すぐに賃料収入が発生しますし、融資も受けやすいです。最初に手を出す物件としてオーナーチェンジは向いています。



※3 オーナーチェンジ物件



入居者付きの物件のこと。オーナーチェンジ物件は、現入居者がそのまま住んでくれるのでリフォームする必要がなく、初期費用が少なくて済む。空き家だと購入後リフォームをして、賃貸の客付けをして、賃料収入が発生するまでに早くても3カ月くらいの時間がかかるが、オーナーチェンジなら購入後すぐに賃料収入が発生する。反面、購入前に室内を確認できないことがオーナーチェンジ物件のデメリット。



高利回り・高リスク物件に挑戦するのは知識と経験が増え、リスクを許容できるようになってから。まずは基礎を固めること、そして短期的な利益よりも長期的な安全性と成長を優先することです。



宮崎 俊樹

不動産投資家

サーファー薬剤師