女性4人組音楽ユニット「最終未来少女」の元メンバーで、タレントの藤咲凪さんが、自身のXを更新。

再婚した夫との２ショット写真を公表しました。



藤咲凪さんは「こんなに反響があると思ってなかったので驚いてます、、！」と綴ると、夫との２ショット写真をアップ。



続けて「たくさんの暖かいお言葉 ありがとうございます♥かぴぱら」と、感謝を綴っています。







藤咲凪さんは、７日に出演したＴＢＳの情報番組「サンデー・ジャポン」で、再婚を発表し、「３か月ぐらい前ぐらいに、アイドルをやめたタイミングで突然プロポーズしていただいて、ずっと友人だったんですけど、突然花束持ってプロポーズされて『ほぼ０日婚』みたいな感じで。」「（夫は）一回り年上の方で、癒し系な。カピバラみたいな。かわいい感じです。」と、明かしていました。





藤咲さんは、二児を育てるアイドル、リアル”推しの子”として知られていましたが、7月には、女性4人組音楽ユニット「最終未来少女」グループを卒業することが発表されていました。







