『スラムダンク』作者、ジャンプ人気漫画の絵描く「練習した」
人気漫画『SAKAMOTO DAYS』作者・鈴木祐斗と『SLAM DUNK』（スラムダンク）作者・井上雄彦氏と鈴木氏の特別対談が実現した。
【画像】安西先生に激似！スラムダンク作者が描いたジャンプ漫画イラスト＆ラフ絵
対談時にお互いの作品の主人公を描いた、井上氏による『SAKAMOTO DAYS』坂本太郎、鈴木氏による『SLAM DUNK』桜木花道のイラストが初公開。井上氏の公式Xでは、「練習した」とラフ絵が投稿されている。
『SAKAMOTO DAYS』は、2020年11月より『週刊少年ジャンプ』にて連載中で、元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族との平和な日常を守る為、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリー。
コミックスは累計1500万部を突破しており、アニメ第1クールが1月〜3月、第2クールが7月〜9月にかけて放送された。
