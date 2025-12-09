¹â¶¶¹îÅµ¡¦º£°æÍã¡¦ÀÄÌøæÆ¡¦Áá²µ½÷ÂÀ°ì¡¦âÃÅç½¨ÏÂ¡¦»ûÅç¿Ê¡Ø¥É¥ó¥±¥Ä season2¡Ù¡ÈÏÆÄ¶¤¨¡É¥¥ã¥¹¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡¡3ÏÃ¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡¸½ºß3ÏÃ¤Þ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î°ËÆ£±ÑÌÀ¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥ó¥±¥Ä season2¡Ù¡ÊDMM TV¡Ë¤è¤ê¡¢¹â¶¶¹îÅµ¡¦º£°æÍã¡¦ÀÄÌøæÆ¡¦Áá²µ½÷ÂÀ°ì¡¦âÃÅç½¨ÏÂ¡¦»ûÅç¿Ê¤éÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡¢Âè3ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿9ÅÀ¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÆÌò¡¢¤¤¤ä¡ÈÏÆÄ¶¤¨¡É¡ª¡¡·ã¥·¥ÖÇÐÍ¥¿Ø¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¤¿¡¼¤·¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×930ËüÉôÆÍÇË¡Ê¢¨ÅÅ»Ò´Þ¤à¡Ë¤ÎÂç¿Íµ¤Ì¡²è¡£Å¨ÂÐ¤¹¤ëÁÈ»öÌ³½ê¤Ë¥í¥±¥Ã¥È¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ß¡¢¡Ö¥í¥±¥Þ¥µ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤é¤º¼Ô¡¦ÂôÅÄ¥Þ¥µ¥È¥·¤¬¡¢ÌäÅúÌµÍÑ¤ËË½¤ì¤Þ¤¯¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£Âè1¾Ï¤Ï¡Ø¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¡Ù¤Ç2011Ç¯¤«¤é2019Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ëÂè2¾Ï¤¬¡Ø¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°BULL¡Ù¤Ë¤Æ¸½ºß¤âÏ¢ºÜÃæ¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¼Â¼Ì²½¤È¤·¤Æº£Ç¯4·î25Æü¤ËÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼ç±é¡¦°ËÆ£±ÑÌÀ±é¤¸¤ë¥í¥±¥Þ¥µ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Ä¶¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÆùÂÎ²þÂ¤¤äÊ±Áõ¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸¶ºî¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°µ´¬¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤ËÄ©Àï¡£¤½¤ÎÇ®±é¤Ï³ÆÊýÌÌ¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢DMM TV¸ø¼°YouTube¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè1ÏÃ¤ÎºÆÀ¸¿ô¤¬600Ëü²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥É¥ó¥±¥Ä season2¡Ù¤Ï¡¢Å¨ÂÐ¤¹¤ë·îÎØ²ñ¡¦·îÚôÁÈ¤ÎÌî¹¾Ã«ÇÉ¡¦¶Ç·îÁÈ¤Ø¤Î¥À¥ó¥×¥«¡¼¤Ç¤Î¥«¥Á¥³¥ß¤ÇÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥é¥¹¥È¤Î°ì½µ¸å¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼Â·º¤Î¾ì¹ç10Ç¯¤Î¶Øîþ¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¥í¥±¥Þ¥µ¤È¥Á¥ã¥«¥·¥ó¡Ê¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¡Ë¤Ë¡¢¶ËÆ»¤òÌÜ¤ÎÅ¨¤È¤¹¤ëº´Æ£¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤Ë¤è¤ë°ì¿¨Â¨È¯¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¸É·îÁÈ¡¦¥í¥±¥Þ¥µ¤Î¤½¤Î¡Ö´Áµ¤¡×¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤À´ØÀ¾Å·¹ë²ñ¤ÎÊ¿»³¡¿¥²¥ó¥³¡Êµ×ÊÝÅÄÍªÍè¡Ë¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡½¡£
¡¡Ì¾Í¥¤¿¤Á±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¤Î°ø±ï¡¢Í§¾ð¡¢Å¨ÂÐ´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¿§Ç»¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëseason2¡£ÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡È¥¶¡¦´Á¤ÎÊª¸ì¡É ¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤È¿¶Á¤¬¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¹â¶¶¹îÅµ¡¢º£°æÍã¡¢ÀÄÌøæÆ¡¢Áá²µ½÷ÂÀ°ì¡¢âÃÅç½¨ÏÂ¡¢»ûÅç¿Ê¤éÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¡¢¼çÌòµé¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¾Í¥¤¿¤Á¤Î²ø±é¤Ã¤×¤ê¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢Âè3ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿9ÅÀ¡£Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¶âÅÄùî²µ¡ÊÀÄÌøæÆ¡Ë¡¢ÅÏÀ¥Âç»Ö¡Ê»ûÅç¿Ê¡Ë¡¢Áê¾ìÅí¼¡Ïº¡Êº£°æÍã¡Ë¡¢¿ùÅÄ¾æÆó¡ÊÁá²µ½÷ÂÀ°ì¡Ë¡¢Â¼¾¾½Õ¼ù¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¡Ë¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ª¡¼¥é¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ìî¹¾Ã«¡ÊÌøÍÕÉÒÏº¡Ë¤¬»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë°ÕÌ£¿¼¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥í¥±¥Þ¥µ¡Ê°ËÆ£±ÑÌÀ¡Ë¤È¼ãÎÓ½Ó¾ï¡Ê¹â¶¶¹îÅµ¡Ë¤¬¥í¥±¥Þ¥µÂð¤Ç¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤¹¾ð½ïÉº¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ãÎÓ¤¬È¿¥°¥ì¤¿¤Á¤«¤éÉÔ³Ð¤Ë¤âÇØ¸å¤òÁÀ¤ï¤ì¡¢½±·â¤Ë¹ç¤¦À£Á°¤Î¾×·âÅª¤Ê½Ö´Ö¤âÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Êª¸ì¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿Âè3ÏÃ¤Ï¡¢season2¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤³¤Î¤¢¤È¤ÎÅ¸³«¤Ë¶½Ì£¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡DMM TV¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥ó¥±¥Ä season2¡Ù¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¤Ï¡¢DMM TV¤Ë¤Æ¡¢11·î28Æü0»þ¤è¤ê1¡Á2ÏÃ¡¢12·î5Æü¤è¤ê3ÏÃ¡¢12Æü¤è¤ê4ÏÃ¡¢19Æü¤è¤ê5ÏÃ¡¢26Æü¤è¤ê6ÏÃ¤òÆÈÀêÇÛ¿®¡£
