張本美和が日本勢トップの6位、伊藤美誠が8位、早田ひなが10位 “混合W杯”出場メンバーが上位をキープ｜卓球女子世界ランキング（2025年第50週）
国際卓球連盟（ITTF）は9日、2025年第50週の世界ランキングを発表した。
■トップ30に日本勢8選手がランクイン
女子シングルスでは、「ITTF混合団体ワールドカップ（W杯）2025」に出場した張本美和（木下グループ）が日本勢トップの6位をキープ。同大会に出場した伊藤美誠（スターツ）と早田ひな（日本生命）も8位と10位と続き3選手がトップ10を維持している。
その後には、橋本帆乃香（デンソーポラリス）が11位、同大会に出場した大藤沙月（ミキハウス）が14位、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が15位、木原美悠（個人）が1つ順位を落として17位に入った。
さらに、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は29位、横井咲桜（ミキハウス）は36位、赤江夏星（日本生命）は41位、芝田沙季（日本ペイントグループ）は48位に入りトップ50を維持。
続いて平野美宇（木下グループ）が63位、出澤杏佳（レゾナック）は90位と日本女子勢は計13選手がトップ100に名を連ねている。
■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年12月9日更新）
■トップ100以内の日本女子選手ランキング
6位 （-）：張本美和
8位 （-）：伊藤美誠
10位（-）：早田ひな
11位（-）：橋本帆乃香
14位（-）：大藤沙月
15位（-）：長粼美柚
17位（↓ 16位）：木原美悠
29位（-）：佐藤瞳
36位（↓ 35位）：横井咲桜
41位（-）：赤江夏星
48位（↓ 47位）：芝田沙季
63位（↓ 61位）：平野美宇
90位（↓ 88位）：出澤杏佳