なんかずっと眠い…。大人世代に増える“自律神経が弱ってる人”の特徴と対策
「ちゃんと寝ているのにずっと眠い」「朝からだるさが抜けない」。そんな不調が続く大人世代は少なくありません。体力の衰えや忙しさが原因だと思いがちですが、実は“自律神経の弱り”が関係していることも。自律神経は体のオン・オフを切り替える調整役で、乱れると睡眠の質や疲労感につながることがあるのです。そこで今回は、自律神経が弱っている大人世代に見られる特徴と、今日からできる対策を紹介します。
ずっと眠い・だるいのは“自律神経が休めていない”サイン
自律神経が弱っている人の多くに共通するのが、「寝ても疲れが取れない」「午前中から異様に眠い」という感覚です。本来、夜は副交感神経が優位になり、体が休息モードに切り替わるはず。しかし、大人世代は日中の情報量やストレスが増えやすく、夜になっても脳が興奮したままになりがちです。
その状態で眠りにつくと、深い睡眠に入りづらく、翌朝に“回復した感じ”が得られません。また、気圧の変化や天候の悪い日に強い眠気が出る場合も、自律神経の調整がうまくいっていないサインといえます。
大人世代に多い“自律神経を弱らせる生活習慣”
自律神経が乱れやすくなる背景には、無意識の生活習慣が潜んでいます。寝る直前のスマホや夜型生活、朝食を抜く習慣、デスクワークによる姿勢の悪さ…。こうした日常のクセは、交感神経と副交感神経のバランスを崩しやすく、体のオン・オフが切り替わらなくなる原因になります。
特に大人世代は、家事・育児・仕事のタスクが多く、休むときでも頭が動き続ける傾向が。脳が休めない状態が続くほど、眠っても疲れが取れず、翌日もだるさを引きずるという悪循環に陥りやすくなります。
今日からできる“自律神経が整いやすい習慣”とは
自律神経の弱りを感じたら、まずは生活のリズムを少し整えることが大切です。朝はカーテンを開けて太陽光を浴び、体内時計をリセット。夜はスマホを見る時間を控え、照明を少し落として過ごすだけでも、副交感神経が働きやすくなります。また、意外と効果的なのが“深い呼吸”です。
ゆっくり息を吸い、倍の時間をかけて吐くだけで、体の緊張がゆるみやすくなります。さらに、1日５〜10分程度の軽いストレッチや散歩も、自律神経のバランスを整える助けに。小さな積み重ねが、朝の目覚めと日中のすっきり感につながります。
なんとなく続く眠気やだるさは、年齢のせいではなく“自律神経の弱り”が背景にあることも。生活のリズムを少し整えるだけでも体はゆっくり回復していくので、今日できることから始めてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞
🌼夜ぐっすり眠れない…。大人世代ほど無意識にやっている「睡眠を妨げるNG習慣」