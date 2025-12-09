「TVer」11月再生数が“過去最高”を更新 「あんたが」「名探偵津田」などけん引
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」の2025年11月の月間動画再生数が、5.8億再生（※1）を記録。最高記録を更新していた10月の結果を上回り、2ヶ月連続で記録更新となった。
また、コネクテッドTV（以下、CTV）における月間動画再生数も過去最高となる1.9億再生（※2）を記録した。
TBS歴代1位のTVer再生数を記録した『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、日本テレビ歴代1位のTVer再生数を記録した『良いこと悪いこと』が、ともに多くのユーザーに視聴され、好調に推移した。
バラエティでも、「名探偵津田」をはじめとするアーカイブ企画を配信した『水曜日のダウンタウン』が再生数増加をけん引。また『M-1グランプリ 2025』準々決勝、日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』、『ベストヒット歌謡祭』など話題の番組が再生数を伸ばした。
さらに『ジョジョの奇妙な冒険』が多くのユーザーに視聴され、アニメカテゴリの再生数をけん引。スポーツでも、11月は「サッカー キリンチャレンジカップ2025」2連戦のライブ配信をはじめ、「第104回 全国高校サッカー選手権大会」の地区大会決勝を初めてCTVでスペシャルライブ配信するなど、サッカー関連のライブ配信が再生された。
※1：2025年11月1日〜11月30日における、TVer単体のVOD・リアルタイム配信・追っかけ再生およびSP LIVEを合計した全デバイスでの動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）
※2：2025年11月1日〜11月30日における、TVer単体のVOD・リアルタイム配信・追っかけ再生およびSP LIVEを合計したテレビデバイスでの動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）
