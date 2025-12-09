ÌÀÆü¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡È¥Ø¥Ö¥ó¡É¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤ÎÈá¤·¤¤µ²±¤ò¹ðÇò
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè11½µ¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¡¢¥ª¥¸¥ç¥¦¥µ¥Þ¡£¡×¡ÊÂè53²ó¡Ë¤¬12·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤³¤È¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¤â¤Ê¤¿Í¡¹¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤êËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯1ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¹âÀÐ¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÇË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Èà½÷¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè53²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¤Ê¤¼¤«Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¥È¥¡£¤½¤Îº¢¡¢²÷µ¤½Ë¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥ê¥è¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥è¤Î¼«Ê¬¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÃÎ¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢ÊÖ»ö¤ÎÁ°¤Ë¼«Ê¬¤Î²áµî¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤¬¸ì¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«»þÂå¤Ë·Ð¸³¤·¤¿°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤Î»×¤¤½Ð¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Ëº£¤â¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿ÂçÀÚ¤ÇÈá¤·¤¤µ²±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
