南沙良＆出口夏希W主演『万事快調〈オール・グリーンズ〉』不適切で痛快な青春切り取る新予告解禁
南沙良と出口夏希がダブル主演する映画『万事快調＜オール・グリーンズ＞』より、田舎の高校生3人が自らの手で未来を切り開いて行こうとする“不適切だが痛快な青春”を切り取った、新予告映像が解禁された。
【動画】自分たちで未来を奪い取れ！ 『万事快調＜オール・グリーンズ＞』新予告
本作は、発表当時21歳の大学生だった波木銅による、第28回松本清張賞を満場一致で受賞した同名小説を映画化。未来が見えない町に暮らす朴秀美と美流紅たち。自分たちの夢をかなえるために、この町とおさらばするには、一攫千金を狙うしかない。彼女たちは、同好会「オール・グリーンズ」を結成し、禁断の課外活動を始める――。監督は、『猿楽町で会いましょう』の児山隆。
どん詰まりの日々の中、ある日朴秀美は地元のラッパー佐藤（金子大地）の家であるものを手に入れる。その出来事をきっかけに、同級生で漫画に詳しい毒舌キャラ・岩隈真子（吉田美月喜）、岩隈の後輩で漫画オタクの藤木漢（羽村仁成）らを仲間に引き入れ、同好会「オール・グリーンズ」を結成。屋上で禁断の課外活動がはじまる。
この度解禁されたのは、第二弾の新予告映像。
予告編オリジナルの加工でモザイクがかけられた“何か”を手に掲げた朴秀美が、矢口美流紅と岩隈真子に「一緒に金儲けしない？」と誘う場面や、岩隈の後輩の藤木らを巻き込み同好会「オール・グリーンズ」を結成する瞬間、朴秀美が「行け！ 朴秀美！」という美流紅の声を受けて笑顔で疾走する姿など、若者たちの“不適切だが痛快な青春”を切り取った映像に仕上がっている。
学校の屋上で禁断の課外活動がはじめた「オール・グリーンズ」のメンバーたち。だが、あるものを奪われた佐藤が追いかけてきて――。果たして彼女たちの運命の行方は？ 未来を選べない若者たちが、自らの手で未来を奪いにいこうと軽やかにもがく、新たな時代の青春映画が幕を開ける。
映画『万事快調＜オール・グリーンズ＞』は、2026年1月16日より全国公開。
