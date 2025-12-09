松嶋菜々子主演『おコメの女』、千葉雄大の出演発表 二世政治家の大臣役を演じる
松嶋菜々子が主演する2026年1月8日スタートのドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）に、千葉雄大の出演が決定した。政界のホープ・経済産業大臣役を演じる。
本作は、松嶋演じる“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕調査官・米田正子（よねだ・せいこ）が、悪徳脱税者を成敗していく社会派痛快エンタメドラマ。
東京国税局・資料調査課。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。脱税者を震え上がらせるこの部署は《税務調査最後のとりで》で、“料”の米偏を取って《コメ》と呼ばれている。
本作の舞台となるのは、そんな《コメ》の中に新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称・ザッコク）。松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない“厄介な”事案を扱うザッコクを創設し、個性派ぞろいのメンバーとともに悪徳納税者たちに大なたを振るう。
千葉が演じるのは、異例の若さで内閣入りした政界のホープであり、経済産業大臣・鷹羽宗一郎。彼は引退後も政界で幅を利かせる父の跡を継いだ典型的な2世政治家だ。選挙区でもある新潟では絶大な支持を得ているものの、好感度の高い言動の裏で脇の甘い一面も見せる。さらに、選挙区が正子の地元・新潟であることから、2人の間には何やら関わりがありそうな気配が漂う!?
千葉は、ドラマ『おっさんずラブ-in the sky-』や『星降る夜に』のほか、『アンメット』『アバランチ』『盤上の向日葵』など多数の話題作に出演している。チャーミングな役から自信家の医師、さらには狂気をはらんだハッカー役まで、コミカルからシリアスまで幅広いキャラクターを、繊細な感情表現とリアルな説得力をもって演じる実力派俳優だ。
そんな千葉は、本作で演じる政治家・鷹羽を「人を惹きつける人物」と分析。「政治家の友だちがいないので、ニュースで見ているというレベルなんですが、国会の時とバラエティ番組に出ている時ではちょっと違っていたり…。そういういろんな顔を参考にさせていただきたい」と語った。
また、松嶋とは初対面にして初共演。「この仕事を始める前からずっと拝見していたのですごくうれしい」と喜びつつ、「ミーハーな感じにならないように気を付けます（笑）」と顔をほころばせた。
さらに、「幅広い世代の方に楽しんでいただけるお話だと思います。“白黒つけるのが大事なときもある”ということを、《コメ》の皆さんを通して一緒に考える機会になればうれしい」と見どころも語った千葉。鷹羽が正子率いるザッコクとどう関わることになるのかにも、ぜひ注目したい。
木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』は、テレビ朝日系にて2026年1月8日より毎週木曜21時放送（初回6分拡大SP）。
※千葉雄大のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■千葉雄大（鷹羽宗一郎・役）
すごく幅広い世代の方に楽しんでいただけるドラマだと思います。僕は政治家の役をやらせていただくのですが、最近ニュースなどでも目にすることが増えて、政治への関心が高まっている気がするので、視聴者の皆さんには、より身近なこととしても感じていただけるのではないかと思います。
政治家の方にもいろいろな顔があるんですよね。僕には政治家の友だちがいないので、ニュースで見ているというレベルなんですが、国会のときとバラエティ番組に出ているときではちょっと違っていたり…。そういういろんな顔を参考にさせていただきたいなと思っています。脚本を読ませていただいて、僕が演じる鷹羽も、人を惹きつける人物だなと思いました。
松嶋菜々子さんとは今回初めてご一緒させていただきますが、この仕事を始める前からずっと拝見していたのですごくうれしいですし、お芝居させていただくのが楽しみです。お会いするのも初めてなので、ミーハーな感じにならないように気を付けます（笑）。
僕は生きていくうえではグレーな部分も大事だと思っているのですが、それが“お金”に関わってくる問題だったりすると、またちょっと話が変わってくると思います。そういった“白黒つけるのが大事なときもある”ということを、《コメ》の皆さんを通して一緒に考える機会になればうれしいです。
