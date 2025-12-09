映画『アーミー・オブ・ザ・デッド』（2021）でザック・スナイダー監督と協業したティグ・ノタロが、スナイダーと再タッグを組んで「ホットなレズビアン・アクション」映画『Deviants（原題）』を企画中だと明かした。

『アーミー・オブ・ザ・デッド』でノタロは、性的違法行為疑惑で降板したクリス・デリアの代役として、ヘリコプター・パイロットのマリアンヌ・ピーターズ役を印象的に演じた。

ポッドキャスト番組「」に出演したノタロは、同作で演じたキャラクターが話題になったことに触れ、スナイダーに「ストレートの男性、ゲイの男性、ゲイの女性、そしてストレートの女性から、この映画での私がセクシーだって言われている」と伝えたという。

そのうえでノタロが、「いっそ思い切ってやってみたらどうでしょうか？みんなが魅力的なレズビアンならどうでしょう？」とアイデアを出すと、監督は「最高じゃないか。その映画を作ろう」と答えたと振り返っている。

さらにノタロは、「どうなるかは分かりません。ハリウッドの企画ですからね。今は脚本をまとめている段階です。ポスターには映画のタイトルがあって、その下に“ホット・レズビアン・アクション”というフレーズがあるのを想像してみてください。Zoomで彼に、そのアイデアで口説き落としました」と説明。「今のところ、この映画は『Deviants』というタイトルで、古き時代を舞台に、closeted（=性自認を公表していない）アウトサイダーたちが登場します」と付け加えた。

スタンダップコメディアン出身で、「スター・トレック：ディスカバリー」や『ライフ・ウィズ・ミュージック』（2021）などに出演のノタロは自身がレズビアンであることを公表。「ワン・ミシシッピ ～ママの生きた道、ワタシの生きる道～」（2015-2017）では企画・主演・製作総指揮を務めるなど、クリエイターとしても活躍している。

スナイダーは、『マン・オブ・スティール』（2013）をはじめとするDC映画のほか、Netflix映画『REBEL MOON』シリーズなど数多くの大作映画でメガホンをとってきた。監督は、重厚でダークな世界観をスタイリッシュに映像化することで知られる一方、『エンジェル・ウォーズ』（2011）では美少女5人を主人公にした痛快ファンタジー・バトル・アクション映画を手がけている。振り幅の広いスナイダーがノタロとともに、どんな「ホットなレズビアン・アクション」映画を生み出すのか期待が高まる。

Source: