¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡Ö»à¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡¢»à¤Ì¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¡Ø¥·¥§¥¤¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¡Ù¡Ê2017¡Ë¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Î¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÀßÄê¤ËËþ¤Á¤¿ºîÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤Ï¡Ö»à¡×¤ÎÂª¤¨Êý¤â¿ïÊ¬¥æ¥Ëー¥¯¤À¡£
ÊÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥é¥±¥·¥å±Ç²èº×¡Ê2025Ç¯11·î28Æü-12·î6Æü¡Ë¤Ë¤Æ¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤Ï¡¢±Ç²èº×¤Î»²²Ã¼Ô¤ä¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢±Ç²è³ØÀ¸¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤¼³§¤µ¤óÄ¹À¸¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï»à¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»à¤Ï¼Â¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»à¤Ì¤³¤È¤ò¡Ë¼Â¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ»à¤Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡È¤¢¤¢¡¢ÌÀÆü¤Ï¤â¤¦²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡Ø¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡¦¥¢¥êー¡Ù¤ÎµÓËÜ¤ò¤È¤â¤Ë¼¹É®¤·¤¿¡¢¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤ÎºÊ¥¥à¡¦¥âー¥¬¥ó¤Î»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î°ì¸À¤À¡£1931Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤Ç¥Ü¥ê¥¹¡¦¥«ー¥í¥Õ¤¬±é¤¸¤¿²øÊª¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿7ºÐ¤Îº¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï½¡¶µ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢»ä¤Î¶µ²ñ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÁÄÊì¤¬¥¤¥¨¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿´¶¾ð¤ò¡¢º£¤ä»ä¤¬¥Ü¥ê¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄ¾´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈà¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤¤¤«¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤«¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤Ï50Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê»×¤¤ÉÁ¤¡¢20Ç¯¡¢25Ç¯Á°¤«¤é¤È¤·¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤¿¡×¤È¤â¡¢¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÀ¤°ìÂå¤ÎºîÉÊ¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬¡¢¡Ö»à¤Ì¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×È¯¸À¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢±Ç²è¤¬À¤¤Ë½Ð¤¿º£¤Ï¡Ö»º¸å¤¦¤Ä¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ø´ñ¸½¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤Ï¡È°ú¤¡É¤Î¶¯¤¤¿ÍÊª¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âºîÃæ¤ÇÀ¸¤È»à¤Î¶¹´Ö¤ä¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÂ¸ºß¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢»à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢´Ø¿´¤òÊú¤¯¤Î¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
