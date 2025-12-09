µ¤¤Å¤±¤ÐÁêÂ³¿Í¤¬28¿Í¤â¤¤¤ë¡ª¤½¤ì¤Ç¤â¡Ò70Âå½÷À¡Ó¤¬ÁÄÉãÌ¾µÁ¤Î¼Â²È¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÚ¼Â¤Ê»ö¾ð¡ÚÁêÂ³¤ÎÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û
¾¼ÏÂ41Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÉãÌ¾µÁ¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤ë¼Â²È¤ò¡¢À¸³èÈñ¤äÆþ±¡Èñ¤Î¤¿¤á¤ËÇäµÑ¤·¤¿¤¤--¡£¤·¤«¤·ÅÚÃÏ¤Ï»Ô³¹²½Ä´À°¶è°è¡¢Ì¾µÁ¤Ï¸Î¿Í¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÏÂå½±ÁêÂ³¤ò´Þ¤á28¿Í¡£Ê£»¨¤Ê¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢ÇäµÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÁêÂ³ÅÐµ¤äÁêÂ³Ê¬¾ùÅÏ¤ò¤É¤¦¿Ê¤á¤ë¤«¤¬¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ì¤È¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¼ÂÌ³»Î¡¦Á¾º¬Øª»Ò»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÌ´ÁêÂ³ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÄÉãÌ¾µÁ¤Î¼Â²È¤òÇä¤ê¤¿¤¤
¤¢¤ëÆü¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÎÆàÈþ¹¾¤µ¤ó¡Ê70Âå¡¦½÷À¡Ë¤¬ÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆàÈþ¹¾¤µ¤ó¤ÏÍè¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë2²ó¤Û¤ÉÅÅÏÃ¤Ç¤´ÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë·èÃÇ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤³¤ËÍê¤ó¤Ç¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ41Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÉãÌ¾µÁ¤Î¼Â²È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÆàÈþ¹¾¤µ¤ó¤ÎÄï¡Ê70Âå¡Ë¤¬ÆÈ¿È¤Ç¤º¤Ã¤È¼Â²È½»¤Þ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£Äï¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¸½ºß¤ÏÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤º¤Ã¤ÈÆþ±¡Ãæ¤ÎÆÈ¿È¤Î»Ð¡Ê80Âå¡Ë¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â²È¤òÇä¤Ã¤Æ2¿Í¤ÎÀ¸³èÈñ¤äÆþ±¡Èñ¤ÎÊäÅ¶¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÚÃÏ¤ÏÄ´À°¶è°è
¼Â²È¤ÎÅÚÃÏ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ìó475Ö¡ÊÌó143ÄÚ¡Ë¤Î¹¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÔ»Ô·×²è¾å¤Ï»Ô³¹²½Ä´À°¶è°èÆâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÃÏÌÜ¤ÏÂðÃÏ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½»Âð¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö´ûÂ¸ÂðÃÏ¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÔ»Ô·×²è¤ÎÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÇäµÑ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢Çã¼ç¤¬µï½»¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï·ú¤ÆÂØ¤¨¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ëÅÚÃÏ¤Ç¤¹¡£
·úÊª¤ÏÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢°Ý»ýÈñ¤ä½¤Á¶Èñ¤¬Âç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÎÅÐµÌ¾µÁ¿Í¤Ï¸Î¡¦ÁÄÉã¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÇäµÑ¤ä·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÁêÂ³ÅÐµ¡ÊÌ¾µÁÊÑ¹¹¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û¤ÏÌó863Ëü±ß¤Ç¡¢ÅÚÃÏ¤Î²ÁÃÍ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÇÉéÃ´¤ÏÈæ³ÓÅª·Ú¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ä´À°¶è°èÆâ¤ÎÂðÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÅÔ»Ô·×²è¤ÎÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼«Âð¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·úÊª¤ÈÅÚÃÏ¤ÏÇäµÑ²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´À°¶è°è¤Ç¤â¡ÈÂðÃÏ¡É¤Ê¤é·úÊª¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤ëÍýÍ³
»Ô³¹²½Ä´À°¶è°è¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÄ´À°¶è°è¡É¡Ë¤Ï¡¢ÅÔ»Ô·×²è¤Ç¡Ö»Ô³¹ÃÏ¤ò¤³¤ì°Ê¾å¹¤²¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¶è°è¡×¤È¤·¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤²È¤ò·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÅÚÃÏ¤Ï
¡¦¤¹¤Ç¤Ë²È¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡¦½»Âð¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¦ÃÏÌÜ¤¬ÂðÃÏ¤Ç¤¢¤ë
¤³¤Î¤¿¤á¡¢´ûÂ¸¤Î½»Âð¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ï²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä´À°¶è°è¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤È¤â¤È½»Âð¤¬·ú¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÉßÃÏ¤¬¡ÈÂðÃÏ¡É¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ú¤ÆÂØ¤¨¡ÊÆ±µ¬ÌÏÄøÅÙ¤Î½»Âð¡Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿ÍÑ¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤Ç¤¹¡£
• ¿·¤¿¤ËÂðÃÏ¤òºî¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²Ä¡Ê¸¶Â§¡Ë
• ¤·¤«¤·¡¢´ûÂ¸½»Âð¤Î·úÂØ¤¨¤Ï²ÄÇ½
• ÍÑÅÓ¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÊÅ¹ÊÞ¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¡Ë¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤
¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¤¢¤ë²È¤ò½»¤à¤¿¤á¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢143ÄÚ¤ÈÌÌÀÑ¤Ï¹¤¯¤Æ¤â¸¶Â§¤Ï1Åï¤Î·úÊª¤·¤«·ú¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´À°¶è°è¤Ç¤â¡ÈÂðÃÏ¤«¤Äµï½»ÍÑ¡É¤Ê¤éÇäµÑ¤Ç¤¤ë
Ä´À°¶è°è¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¼è°ú¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÎÅÚÃÏ¤Ï¡¢ÂðÃÏ¡ÊÌó475Ö¡¿143ÄÚ¡Ë¡¢²áµî¤Ëµï½»ÍÑ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·úÊª¤¬¤¢¤ë¡¢Ì¾µÁ¤Ï¸Î¡¦ÁÄÉã¤ÇÁêÂ³ÅÐµ¤¬É¬Í×¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢ÇäµÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Çã¼ç¤¬½»µï¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ëÁ°Äó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»Ô³¹²½¶è°è¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇã¤¤¼ê¤¬¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È·ú¤ÆÂØ¤¨²ÄÇ½¤ÊÄ´À°¶è°èÆâÂðÃÏ¡É¤Ï¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇäµÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡Öµï½»ÍÑºâ»º¤Î3,000Ëü±ß¹µ½ü¡×¤¬»È¤¨¤ë
·úÊª¤¬¸Å¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«Âð¡Êµï½»ÍÑºâ»º¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÄï¤µ¤ó¤¬Çä¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾ùÅÏ½êÆÀ¤Î3,000Ëü±ß¹µ½ü¤¬»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÇäÇã¤ÇÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤â3,000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÏÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÀáÀÇ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÇäµÑ²Á³Ê2,000Ëü±ß¡¢¼èÆÀÈñ¡¦ÈñÍÑ·×300Ëü±ß¡¢ÁêÂ³¤Î¼èÆÀ¸¶²Á¤Ï5¡ó¡á100Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢
2,000Ëü±ß¡Ý100Ëü±ß¡Ý300Ëü±ß¡á1,600Ëü±ß ¤¬¾ùÅÏ±×¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Ï20.315¡ó¡á325Ëü±ß¤Î¾ùÅÏÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢3,000Ëü±ß¹µ½ü¤òÅ¬ÍÑ¤Ç¤¡¢¾ùÅÏ½êÆÀÀÇ¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÅÐµ¤Î½àÈ÷
ÇäµÑ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÁÄÉã¤ÎÌ¾µÁ¤«¤é¡¢Äï¤µ¤ó¤ÎÌ¾µÁ¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÁÄÉã¤ÎÁêÂ³¿Í¤Î³ÎÇ§¤«¤é¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ÅÐµ¤Î»ñÎÁ¤Ï²¼µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÄÉã¤Î½ÐÀ¸¤«¤é»àË´¤Þ¤Ç¤Î¸ÍÀÒ¼ý½¸
ÁêÂ³¿Í¤Î¸ÍÀÒ¡¦½»Ì±É¼¤ò¼èÆÀ
Ë¡ÄêÁêÂ³¾ðÊó°ìÍ÷¿Þ¤ÎºîÀ®¡¦Ë¡Ì³¶ÉÇ§¾Ú
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÁÄÉã¤Î¸ÍÀÒ¤«¤é¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤ò³ÎÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆàÈþ¹¾¤µ¤ó¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¡¢ÁÄÉã¤Î¸ÍÀÒ¤«¤é½¸¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
28¿Í¤Î°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤
ÁêÂ³¿Í¤Î³ÎÄê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Ç°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÄÉã¤Ï¾¼ÏÂ41Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÍè¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ë7¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤¹¤Ç¤ËÁ´°÷Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂå½±ÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ëÂ¹¤¿¤Á¤¬°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè7¿Í¤¬ÁêÂ³¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¹À¤Âå¤Ï28¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹ÃË¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ëÆàÈþ¹¾¤µ¤ó¤ÎÄï¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Â²È¤òÁêÂ³¤·¤ÆÇä¤ë¤³¤È¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¡¢¾ùÅÏÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅöÊý¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
28¿Í¤Ç°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¼ÂÌ³Åª¤Ë¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Á´°÷¤¬Äï¤µ¤ó¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁêÂ³¤Î¸¢Íø¤ò¾ùÅÏ¤¹¤ë¡Ö¾ùÅÏ¾Ú½ñ¡×¤òºîÀ®¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁÄÉã¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤Î¤ÏÄï¤µ¤ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³Ê¬¾ùÅÏ¤È¤Ï
ÁêÂ³Ê¬¾ùÅÏ¤È¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ÎË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡ÊÁêÂ³¸¢¡Ë¤ò¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤äÂè»°¼Ô¤Ë¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÁêÂ³¿ÍA¤¬¼«Ê¬¤ÎÁêÂ³Ê¬¤Î°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´Éô¤ò¡¢ÁêÂ³¿ÍB¤äÂè»°¼ÔC¤ËÇäµÑ¤Þ¤¿¤ÏÂ£Í¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾ùÅÏ¤µ¤ì¤¿ÁêÂ³Ê¬¤Ï¡¢¾ù¼õ¿Í¤¬¾ùÅÏÊ¬¤Ë±þ¤¸¤¿ÁêÂ³¸¢¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ì¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¾ùÅÏ·ÀÌó¤ÎÄù·ë
¡¦ÁêÂ³Ê¬¤ò¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë·ÀÌó½ñ¤òºîÀ®
¡¦ÇäÇã¤Ç¤âÂ£Í¿¤Ç¤â·ÀÌó²ÄÇ½ ÁêÂ³¿Í´Ö¤Ç¤Î¹ç°Õ
¡¦¾ùÅÏ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÁêÂ³¿ÍÆ±»Î¤Þ¤¿¤ÏÂè»°¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½
¡¦Âè»°¼Ô¤Ë¾ùÅÏ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ø¤ÎÄÌÃÎ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¢¤ê ÅÐµ¡ÊÉÔÆ°»º¤Î¾ì¹ç¡Ë
¡¦ÉÔÆ°»º¤ÎÁêÂ³Ê¬¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾ùÅÏ¿Í¡¦¾ù¼õ¿Í¤Î»ýÊ¬¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëÅÐµ¤ò¹Ô¤¦
¡¦ÅÐµ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¸¢Íø´Ø·¸¤¬ÉÔÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾Íè¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ÄÇ½À
ÁêÂ³Ê¬¾ùÅÏ¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¾ì¹ç
• Ê£¿ô¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢°ì¿Í¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ë²È¤äÅÚÃÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤È¤
• ¸½¶â²½¤»¤º¡¢ÆÃÄêÁêÂ³¿Í¤Ë¸¢Íø¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤
• ÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄÁ°¤ËÄ´À°¤·¤¿¤¤¤È¤
¾¼ÏÂ41Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÉã¤ÎÁêÂ³ÅÐµ¤ò¤·¡¢¼Â²È¤òÇäµÑ¤·¤Æ´¹¶â¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼Â²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÄï¤µ¤ó1¿Í¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Ë°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼Â°õ²¡°õ¤Ë¤Æ¡ÖÁêÂ³Ê¬¾ùÅÏ¡×¤Î½ñÎà¤òºîÀ®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆâÍÆÅª¤Ë¤ÏÁêÂ³Êü´þ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÌµ½þ¤Ç¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤110Ëü±ß°ÊÆâ¤Î¸½¶â¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤ÇÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆàÈþ¹¾¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÊýË¡¤Ç¤¤ç¤¦¤À¤¤¡¢¤¤¤È¤³¤¿¤Á¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤è¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æµ¢¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¼ÂÌ³Åª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Á¾º¬ Øª»Ò
¸øÇ§ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥¹¥¿¡¼
ÁêÂ³ÂÐºöÀìÌç»Î
ÁêÂ³¼ÂÌ³»Î®
³ô¼°²ñ¼ÒÌ´ÁêÂ³ ÂåÉ½¼èÄùÌò
¡ÖÁêÂ³ÂÐºöÀìÌç»Î¡×¤ÏÌäÂê²ò·è¤ÎÁë¸ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢ÀÇÍý»Î¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯Ìò³ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ÈË¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¿¦Ì³¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£