＜夫、家事NG宣言！？＞「今後は料理しない」ええッ！？予想もしなかった言葉に唖然【第1話まんが】
私はネネ。夫イタル、中3の息子ユウスケと3人暮らしです。パートとして働いていますが、私自身、家事が好きということもあり、基本的に家事はほぼ私がやっています。しかし土日にも働くことがあるので、そんなときには夫に家事をお任せしたいのが正直なところ。夫は掃除が得意で、ベランダや網戸などちょっと面倒くさいところも綺麗にしてくれます……が、料理は大嫌い。「できれば料理はやりたくない」と常々言っていますが、やらなければならないこともあると思うのです。
私はパートから帰ると、ひと息つきました。
平日の家事をするのは主に私です。夫はたまに大掛かりな掃除などをしてくれるので、助かるのですが……あくまでも「たまに」なのです。
夕飯を作っているときに、ふと明日のことを考えました。私が仕事で夫は休みなので、夕飯作りをお願いしようかなと思ったのです。でも、料理が苦手な夫。きっと嫌々でしょう。
私は少し不安を感じながらも、夫に話しかけました。案の定嫌そうにしながらも、了承してくれました。
私がパートを終えて帰宅すると、キッチンで格闘している夫の姿が見えました。きちんと約束を守ってくれていたことがわかり、ホッとしました。
しかし、事件はその夜に起きたのです。息子が自室に入った後、夫が話しかけてきました。いつになく真剣な顔をしている夫を見て、私はなんだか胸騒ぎがしました。
私は夫の突然の言葉に驚いて、固まってしまいました。
パート勤務の私は、家事のほとんどを1人で担っています。
それ自体はいいのですが、私が仕事で夫が休みの日くらいは夫に夕食を作ってほしいと思っています。
料理が苦手ながらもいつも頼めば引き受けてくれていた夫、私はうまくいっているとばかり思っていました。
しかしある日、夫から突然「もうご飯を作りたくない」と……。
私はその理由を尋ねることもできず、ただただ驚くばかりです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと
平日の家事をするのは主に私です。夫はたまに大掛かりな掃除などをしてくれるので、助かるのですが……あくまでも「たまに」なのです。
夕飯を作っているときに、ふと明日のことを考えました。私が仕事で夫は休みなので、夕飯作りをお願いしようかなと思ったのです。でも、料理が苦手な夫。きっと嫌々でしょう。
私は少し不安を感じながらも、夫に話しかけました。案の定嫌そうにしながらも、了承してくれました。
私がパートを終えて帰宅すると、キッチンで格闘している夫の姿が見えました。きちんと約束を守ってくれていたことがわかり、ホッとしました。
しかし、事件はその夜に起きたのです。息子が自室に入った後、夫が話しかけてきました。いつになく真剣な顔をしている夫を見て、私はなんだか胸騒ぎがしました。
私は夫の突然の言葉に驚いて、固まってしまいました。
パート勤務の私は、家事のほとんどを1人で担っています。
それ自体はいいのですが、私が仕事で夫が休みの日くらいは夫に夕食を作ってほしいと思っています。
料理が苦手ながらもいつも頼めば引き受けてくれていた夫、私はうまくいっているとばかり思っていました。
しかしある日、夫から突然「もうご飯を作りたくない」と……。
私はその理由を尋ねることもできず、ただただ驚くばかりです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと