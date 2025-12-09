●今朝は山間部を中心に0度近くまで気温が下がり、厳しい冷え込みに

●日中の最高気温は各地14度前後。北風で少々空気ひんやり

●今夜からあす10日(水)朝にかけて、一段と厳しい底冷えに注意



昨夜からこの時間にかけて県内周辺はよく晴れたことで、夜間の放射冷却が強くなりました。

きょう9日(火)午前6時30分現在、山間部を中心に気温は0度を下回っていて冷え込みの厳しい朝となっています。





この先、大陸から高気圧が張り出すことで安定した空模様が続きますが、この高気圧の縁を回る北風が県内に流れ込む予想です。





山口市内では予想最高気温が14度。これから10度以上気温が上がり寒暖差が大きくなりますが、北風の影響で少々空気は冷たく感じられそうです。

また日が暮れると、ぐっと冷え込みが強まり、夜遅くには5度を下回る予想です。

さらにあす10日(水)の朝は、今朝よりも冷え込みが厳しくなると見込んでいます。

風邪も流行っているので、体調を崩さないように身体を暖めて過ごしましょう。







一日安定した空模様が続くでしょう。

午前中はところどころで薄雲もありますが、午後になるほどしっかりと高気圧に覆われて、快晴のところも多くなる予想です。

ただきょう9日(火)も空気が乾燥します。火の取り扱いには十分注意、風邪の予防も入念に行いましょう。





日中の最高気温は各地14度前後。きのう8日(月)よりの3～4度ほど低くなるところが多くなる予想です。また北風の影響により、しっかりと晴れるわりには空気が冷たく感じられそうです。





あす10日(水)も天気は安定しますが、朝の厳しい底冷えには注意が必要です。

あさって11日(木)からは天気が崩れやすく、来週にかけて降ったり止んだりの変わりやすい空模様が続く見通しです。

特に13日(土)の午後から14日(日)にかけて一時本降り、風も少々強く吹く予想です。

冷たい雨に濡れて体調を崩さないように、気を付けて過ごしましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）