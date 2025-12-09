平均ストローク王・?川泰果が得た“自信”「上位の秘訣」 来季は年間王者へ照準
8日、ANAインターコンチネンタルホテル東京で、日本ゴルフツアー機構（JGTO）の年間表彰式「JAPAN GOLF AWARD 2025」が開催された。今季のツアーで最も平均スコアが優れていた選手に贈られる『平均ストローク賞』は、70.047を記録した?川泰果が初受賞となった。
【写真】飛んで曲がらない！ 蝉川泰果のパワフルスイング
今年の夏場以降、?川は同スタッツでトップに立っていた。だからこそ「少し意識していました」と当時の心境を明かす。そこからは「ボギーを打たないように、とかも考えてしまったんですけど、取りたいと思っていた賞を取れたので良かったと思っています」と、安どの表情を浮かべた。この受賞は大きな自信にもつながっている。「平均スコアがいいということは、ずっと上位に行ける秘訣だと思う。来年はそこも見ながら、もっとバーディ、イーグルを取れるようなゴルフを展開できればと思っています」。さらに平均スコア60台も見据える。「壁は高いと思うんですけど、クリアできるように、タフなセッティングになればなるほど難しいとは思いますが、頑張りたい」と意気込みを示した。そのためにもカギとなるのはパー5だ。「今年はパー5であまり（バーディが）取れていないことが課題だった。（来年は）パー5でしっかり取ることと、他の選手がパーを取っているホールでもバーディを取れるようなショット力、パッティング力を身につけていければ、唯一無二の存在に近づいていけるんじゃないかなと思います」と闘志をにじませた。2022年にアマチュアとして年間2勝を挙げ、同年10月にプロ転向。翌23年は賞金ランキング2位、24年は19位、そして今季は再び終盤まで賞金王争いを演じ、最終的に3位でシーズンを終えた。来季からはポイントランキングに移行する。来年も国内ツアーを主戦場とする?川が目標に掲げるのは“年間王者”だ。「そこ（年間王者）を目指して。オフを使って飛距離を伸ばすことと、スイング自体も大幅に調整して、怪我をしないようなスイングもやっていきたい」。課題を明確にする?川の眼差しは強い。目標達成につながるオフを過ごしたい。（文・高木彩音）【2025年シーズンの受賞者】最優秀選手賞：金子駆大（初受賞）賞金ランキング賞：金子駆大（初受賞）ポイントランキング賞：生源寺龍憲（初受賞）オールアラウンドランキング賞：生源寺龍憲（初受賞）最優秀新人賞 島田トロフィー：杉浦悠太（初受賞）ACNツアー年間王者：若原亮太（初受賞）平均ストローク賞：?川泰果（初受賞）平均パット賞：片岡尚之（4季ぶり2回目）パーキープ率賞：金子駆大（初受賞）パーオン率賞：西山大広（初受賞）バーディ率賞：河本力（初受賞）イーグル率賞：出利葉太一郎（初受賞）ドライビングディスタンス賞：河本力（4季連続4回目）フェアウェイキープ率賞：勝亦悠斗（初受賞）サンドセーブ率賞：時松源藏（4季ぶり2回目）トータルドライビング賞：比嘉一貴（初受賞）ゴルフ記者賞：金子駆大（初受賞）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
確定版！ 2025年男子賞金ランキング
各部門の上位は？ 男子主要スタッツ一覧
?川泰果 プロフィール＆成績
最終戦で2勝目の小木曽喬「クラブにこだわらないことが大事」
渋野日向子ら出場 米女子最終予選会リーダーボード
【写真】飛んで曲がらない！ 蝉川泰果のパワフルスイング
今年の夏場以降、?川は同スタッツでトップに立っていた。だからこそ「少し意識していました」と当時の心境を明かす。そこからは「ボギーを打たないように、とかも考えてしまったんですけど、取りたいと思っていた賞を取れたので良かったと思っています」と、安どの表情を浮かべた。この受賞は大きな自信にもつながっている。「平均スコアがいいということは、ずっと上位に行ける秘訣だと思う。来年はそこも見ながら、もっとバーディ、イーグルを取れるようなゴルフを展開できればと思っています」。さらに平均スコア60台も見据える。「壁は高いと思うんですけど、クリアできるように、タフなセッティングになればなるほど難しいとは思いますが、頑張りたい」と意気込みを示した。そのためにもカギとなるのはパー5だ。「今年はパー5であまり（バーディが）取れていないことが課題だった。（来年は）パー5でしっかり取ることと、他の選手がパーを取っているホールでもバーディを取れるようなショット力、パッティング力を身につけていければ、唯一無二の存在に近づいていけるんじゃないかなと思います」と闘志をにじませた。2022年にアマチュアとして年間2勝を挙げ、同年10月にプロ転向。翌23年は賞金ランキング2位、24年は19位、そして今季は再び終盤まで賞金王争いを演じ、最終的に3位でシーズンを終えた。来季からはポイントランキングに移行する。来年も国内ツアーを主戦場とする?川が目標に掲げるのは“年間王者”だ。「そこ（年間王者）を目指して。オフを使って飛距離を伸ばすことと、スイング自体も大幅に調整して、怪我をしないようなスイングもやっていきたい」。課題を明確にする?川の眼差しは強い。目標達成につながるオフを過ごしたい。（文・高木彩音）【2025年シーズンの受賞者】最優秀選手賞：金子駆大（初受賞）賞金ランキング賞：金子駆大（初受賞）ポイントランキング賞：生源寺龍憲（初受賞）オールアラウンドランキング賞：生源寺龍憲（初受賞）最優秀新人賞 島田トロフィー：杉浦悠太（初受賞）ACNツアー年間王者：若原亮太（初受賞）平均ストローク賞：?川泰果（初受賞）平均パット賞：片岡尚之（4季ぶり2回目）パーキープ率賞：金子駆大（初受賞）パーオン率賞：西山大広（初受賞）バーディ率賞：河本力（初受賞）イーグル率賞：出利葉太一郎（初受賞）ドライビングディスタンス賞：河本力（4季連続4回目）フェアウェイキープ率賞：勝亦悠斗（初受賞）サンドセーブ率賞：時松源藏（4季ぶり2回目）トータルドライビング賞：比嘉一貴（初受賞）ゴルフ記者賞：金子駆大（初受賞）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
確定版！ 2025年男子賞金ランキング
各部門の上位は？ 男子主要スタッツ一覧
?川泰果 プロフィール＆成績
最終戦で2勝目の小木曽喬「クラブにこだわらないことが大事」
渋野日向子ら出場 米女子最終予選会リーダーボード