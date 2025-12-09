米予選会最終Rは日没サスペ 櫻井心那が暫定2位、渋野日向子と西村優菜も圏内キープ
＜Qシリーズ（最終予選） 5日目◇8日◇マグノリア・グローブGC（アラバマ州）◇フォールズC＝6643ヤード・パー71、クロッシングスC＝6664ヤード・パー72＞米国女子ツアーの来季出場権をかけたQシリーズは最終ラウンドが日没サスペンデッドとなった。現地時間午後4時15分にホーンが鳴った。この日は順延となった第3ラウンドと最終ラウンドが行われていた。
【写真】15番でボールを探しに行くシブコ
クロッシングスC（CC）をプレーする櫻井心那は前半インコースを3バーディとして、トータル10アンダー・暫定2位タイ。渋野日向子は11ホールを終えて2バーディ・3ボギーとひとつ落とし、トータル4アンダー・暫定23位タイにつけている。同じく西村優菜は8ホールを消化して1バーディ・1ボギー。トータル4アンダー・暫定23位タイで来季の出場権獲得圏内をキープしている。フォールズCを回る伊藤二花は1つ伸ばし、トータル5オーバー・79位タイで再開を待つ。あす9日が最終日。72ホール終了時点の上位25位タイまでに、来季出場権が与えられる。
