D¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¡±¦ÏÓ¥½¥í¥«¤ÈÇ¯Êð11.6²¯±ß¤Ç1Ç¯·ÀÌó¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¡¡¼êÇö¤ÊÀèÈ¯¿Ø¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ
¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È±¦ÏÓ¥Þ¥¤¥¯¡¦¥½¥í¥«¡Ê28¡Ë¤¬¡¢Ç¯Êð750Ëü¥É¥ë¡ÊÌó11²¯6250Ëü±ß¡Ë¤Î1Ç¯·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¡¢8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤ËÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡·ÀÌó¤Ë¤Ï½ÐÍè¹â¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ò·ï¼¡Âè¤ÇÁí³Û950Ëü¥É¥ë¡ÊÌó14²¯7250Ëü±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥½¥í¥«¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊä¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£D¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë¥³¡¼¥Ó¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¤¬¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ÇÎ¥Ã¦¡¢¥á¥ê¥ë¡¦¥±¥ê¡¼¤Ï¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤ËÊü½Ð¡¢¤µ¤é¤Ëº£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥¶¥Ã¥¯¡¦¥²¡¼¥ì¥ó¤¬FA¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤¬¼êÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2015Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ28ÈÖÌÜ¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Æþ¤ê¤·¤¿¥½¥í¥«¤ÏºÍÇ½¤¢¤ëÅê¼ê¤À¤¬¡¢2021Ç¯¤È2022Ç¯¤Ë±¦¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤ò2ÅÙ·Ð¸³¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÜÍè¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥«¥Ê¥À½Ð¿È±¦ÏÓ¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë21ºÐ¤Î¿·¿Í¤È¤·¤Æ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯¤Ï29ÀèÈ¯¤Ç174²ó2/3¤òÅê¤²¡¢13¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.68¤È¸«»ö¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ¤Î°ÂÄê´¶¤ÈÅêµå²ó¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ç16ÀèÈ¯¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨4.87¤òµÏ¿¤·¤¿¸å¡¢¥È¥ì¡¼¥É´ü¸ÂÁ°¤Ë¥«¥Ö¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢8·î¾å½Ü¤Ë±¦¸ª¤ÎÄ¥¤ê¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·1¥«·îÎ¥Ã¦¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ïµß±ç5»î¹ç¤ÈÀèÈ¯1»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â2»î¹ç¤Ëµß±çÅÐÈÄ¤·¤¿¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£