¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/09¡ÛÇÐÍ¥¤Î»ÖÂº½ß¡Ê¤·¤½¤ó¡¦¤¸¤å¤ó¡¿30¡Ë¤¬12·î6Æü¡¢Åìµþ¡¦HMV¡õBOOKS SHIBUYA¤Ç7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡Ø»ÖÂº½ß¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¼Ì¿¿½¸¡Öfinal¡×¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡¿12·î9ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¥Õ¥é¥²¤ªÅÏ¤·²ñ¤ò³«ºÅ¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÄ¾Á°¤ËWEBÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ä2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¤È»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë»ÖÂº½ß
º£ºî¤Ï¡¢30ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤òÄÉ¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¡£Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿³ÁËÜ¥±¥ó¥µ¥¯´ÆÆÄ¤¬1Ç¯¤«¤±¡¢Åìµþ¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¥ß¥é¥Î¡¢¥Ð¥ê¤Ç»£±Æ¡£¡È»ÖÂº½ß¤Î»äÀ¸³è¡É¤òÎ¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¤ò¼ýÏ¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö30 WORDS by JUN SHISON¡×¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎËÜ²»¤òÉ½¤¹30¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤¤Ã¤È¤³¤ì¤¬¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡×¤È¸ì¤ë»ÖÂº¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤À¡£È¯Çä·ÁÂÖ¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¡¢½é²ó¸ÂÄêBOX¡¢FC¸ÂÄêÈÇ¡ÊW¥«¥Ð¡¼»ÅÍÍ¡Ë¤Î3¼ïÎà¤È¤Ê¤ë¡£
¡½ º£²ó¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¡Ö¤¤Ã¤È¤³¤ì¤¬¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÖÂº¡§¼èºà¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥é¥¹¥È¡×¤È¸À¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¾¯¤·¡ÈÄà¤ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¡È¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢23ºÐ¤Î¤È¤¤Ë½Ð¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡ÈºÇ¸å¡É¤È¶èÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¤º¤Ã¤È½Ð¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤âº£²ó¤Ï¡¢Í§¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë³ÁËÜ¥±¥ó¥µ¥¯¤Ë1Ç¯¤«¤±¤ÆÌ©Ãå»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ï¤â¤¦ºî¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿½¸¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¡È¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»£¤ì¤Ð¤¤¤¤¡É¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤À¡×¤È¼«Á³¤Ë»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº£¤³¤Î½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤ì¤ë¤Î¤âºÇ¸å¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¹þ¤á¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Öfinal¡×¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤¢¤¯¤Ó¤äÀå¥Ú¥í¤Ê¤É¡¢ÁÇ¤Î»Ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¶á¤¤¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»ÖÂº¡§¥Î¥ê¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤»Ñ¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½ »ÖÂº¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡©
»ÖÂº¡§¥±¥ó¥µ¥¯¤ÈËÍ¡¢Î¾Êý¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ê¤Ç»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸÷¤ÎÆþ¤êÊý¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê1Ëç¤Ç¤¹¡£¥±¥ó¥µ¥¯¤ÏÉáÃÊ¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¡Ö¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡×¤È¤«¤¢¤Þ¤ê»Ø¼¨¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¤È¤¤À¤±¡Ö½ß¡¢¤½¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤Èº¸¡¢±¦¡×¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸÷¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁÀ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÆü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯Æü¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿½¸¤ò¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸»Õ¤ÎÊý¤ÎÏÆ¤Î´Ö¤«¤é»£¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Å¾å¤¬¤ê¤¬¡¢´°Á´¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸»Õ¤ÎÌÜÀþ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿©»ö¤Î¥·¡¼¥ó¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÉáÄÌ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¤ª¼Ì¿¿¤ÎÊÌ¥«¥Ã¥È¤âÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
»ÖÂº¡§¤Ï¤¤¡£¼Â¤Ïº£²ó¤ÎÁÀ¤¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡ÈSNS¤Î±äÄ¹Àþ¾å¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤Ë¡©¡×¡Ö¤É¤³¤Ç»£¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â·ë¹½ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢1Ç¯´ÖÌ©Ãå¤·¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤ì¤Ð¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¼Ì¿¿¤«¡×¤È¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½é²ó¸ÂÄêÈÇ¤ÎÆÃÅµ¤Î¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶ËþºÜ¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤«¤é¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤ò·Ð¤Æ¡¢³ÁËÜ¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥¤â½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤È¤¤È¡¢Í§¿Í¤È¤·¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤È¤¤Ç¡¢ÀÜ¤·Êý¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©º£¤Ï¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤«¡©
»ÖÂº¡§´ÆÆÄ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÆÃÊÌ°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥±¥ó¥µ¥¯¤ÏËÍ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¡È°ìÈÖ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¥·¥ã¥¤¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£3Æü²ñ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¡È½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Á´°÷¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤âº£¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤Î²ÈÂ²¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤Éµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¥±¥ó¥µ¥¯¤ÏÊÌ¤Î»Å»ö¤ÇÌë¤´ÈÓ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ËÍ¤é¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡Ö¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î·ø¤¤¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¥±¥ó¥µ¥¯¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¶õµ¤´¶¤Ë¤Ï¤¤Ã¤È¶Ã¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡½ »ÖÂº¤µ¤ó¤¬¡¢³ÁËÜ¤µ¤ó¤Î¿´¤ò³«¤¤¤¿¡©
»ÖÂº¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬¡È¥¬¥ó¥¬¥óµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡É´¶¤¸¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤Ï3Æü¶õ¤¤¤Æ¤âÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¡¢¤³¤ÎÁ°¤â¥±¥ó¥µ¥¯¤Î²È¤Ç¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¡È²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¡É¤ÎÃç¤Ç¤¹¡£
¡½ ÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö30 WORDS¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£»ÖÂº¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ³°¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»ÖÂº¡§¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¿·Á¯¤µ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡È¤¤¤Þ¤µ¤é¡É¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡È¸ÀÍÕ¡É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿Ãæ¤«¤é30¸Ä¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÎÇÐÍ¥¡¦»ÖÂº½ß¤Ê¤éºÜ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢º£²ó¤ÏÀµÄ¾¤Ë¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»×¤¤¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ÂÓ¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö°ì½Ö°ì½ÖÂçÀÚ¤Ë¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»ÖÂº¡§¤³¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Öº£¤ò°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¤À¤é¤±¤Ë¤À¤é¤±¤Æ¡¢¿Í¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤â¡Èº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤½¤Î½Ö´Ö¤Î¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½ ¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤À¤é¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»ÖÂº¡§¤³¤Î´Ö¤Ï¡¢3Æü´Ö¤Þ¤ë¤Þ¤ë²È¤«¤é°ìÊâ¤â½Ð¤º¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´ÈÓ¤â¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤¿¤ê¡¢ÂðÇÛ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤ê¡£ÉáÄÌ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë²È¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë4ÆüÌÜ¤Ë¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤é¡¢ÍâÆü¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¤³¤ó¤ÊÀ¸³è¤òËÍ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤À¤é¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡½ »ÖÂº¤µ¤ó¤Ë¤â¤ªµÙ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ°Â¿´¤Ç¤¹¡£
»ÖÂº¡§¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈµÙ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡£º£¤ÏÅßÌ²Ãæ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¹¹¿·ÉÑÅÙ¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¡Öº£²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
»ÖÂº¡§³Î¤«¤Ë¡£»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½ º£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë¤ªË»¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¾åÈ¾´ü¤Ï¹¹¿·¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»ÖÂº¡§¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¤òÀëÅÁ¤·¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈ¯¿®¤¹¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤â°Õ¼±Åª¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¡¢3Æü´Ö¤â²È¤Ë¤¤¤¿¤é¥Í¥¿¤â¼Ì¿¿¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¤Ç¤Ï¡¢¤À¤é¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¤¼¤ÒÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä
»ÖÂº¡§¤½¤ì¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¡Ö30ºÐ¤Î»ÖÂº½ß¡×¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿2025Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»ÖÂº¡§ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¸À¤¦¤È¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤í¤¦¡×¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤À»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ë¤È¤¤Ï¤ä¤ë¡¢µÙ¤à¤È¤¤ÏµÙ¤à¡£¤³¤ì¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿Æ¯¤Êý¤Ç¤¹¡£
Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¤Ã¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯¤Ë1ËÜ¤¯¤é¤¤¡¢½¸Ãæ¤·¤ÆÌòºî¤ê¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤ÏÄ¹´ü´Ö¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
»ÖÂº¡§³Î¤«¤Ë¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÇ¯¡¹¡¢¤â¤Ã¤ÈºîÉÊ¤Ë¿¼¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃí¤®¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤éº£¸å¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ËÍ¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤·¸º¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òÂç»ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤ªÅÏ¤·²ñ¤òÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»ÖÂº¤µ¤ó¤Ï¡¢½ª»Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¡£°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤À¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Å»ö¤À¤È»×¤ï¤º¤Ë¡È¥¦¥£¡¼¥Ã¥¹¡ª¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¡¢ËÍ¤È²ñ¤¦5ÉÃ¡¢10ÉÃ¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¥ö·î¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤â¸ý¤Ë¡£µ¼Ô¤¬SNS¤Ç¸«¤«¤±¤¿¡Ö¤¢¤Î´éÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÒ¤á¤ë¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤¤¤¦°¦¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÊ¿µ¤¡¢Ê¿µ¤¡ªËÍ¤À¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤Ä¤Ä¡¢¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¤ªÅÏ¤·²ñ¡£»ÖÂº¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢À¿¼Â¤ËÂÐ±þ¡£Ä¹¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¸µµ¤¡©¡×¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ë¤è¡×¤È¿Æ¤·¤²¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×¤È½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¡£¾þ¤é¤º¡¢Í¥¤·¤¯¡¢¾¯¤·¤ªÃãÌÜ¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç´¶¤¸¤¿¡ÈÁÇ¤Î»ÖÂº½ß¡É¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ç¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÞú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1995Ç¯3·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2011Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ºÂè38ºî¡ÖÎõ¼ÖÀïÂâ¥È¥Ã¥¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢NHK¥É¥é¥Þ10¡Ö½÷»ÒÅªÀ¸³è¡×¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡×¡ÖÎø¤Ï°Ç¡×¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢GUCCI¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢º£²Æ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¡£12·î29ÆüÊüÁ÷¤Î²»³Ú¤Îº×Åµ¡ÖÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Á¡×¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡»ÖÂº½ß¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¼Ì¿¿½¸¡Öfinal¡×
¢¡»ÖÂº½ß¡¢¡È¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡É¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¡Ö¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡×
¢¡»ÖÂº½ß¡Ê¤·¤½¤ó¡¦¤¸¤å¤ó¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯3·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2011Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ºÂè38ºî¡ÖÎõ¼ÖÀïÂâ¥È¥Ã¥¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢NHK¥É¥é¥Þ10¡Ö½÷»ÒÅªÀ¸³è¡×¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡×¡ÖÎø¤Ï°Ç¡×¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢GUCCI¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢º£²Æ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¡£12·î29ÆüÊüÁ÷¤Î²»³Ú¤Îº×Åµ¡ÖÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Á¡×¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
