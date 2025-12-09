日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3044（-16.0 -0.52%）
ホンダ 1525（-3.5 -0.23%）
三菱ＵＦＪ 2482（-16.5 -0.66%）
みずほＦＧ 5676（+10 +0.18%）
三井住友ＦＧ 4880（-28 -0.57%）
東京海上 5582（-22 -0.39%）
ＮＴＴ 153（-1.3 -0.84%）
ＫＤＤＩ 2674（-6 -0.22%）
ソフトバンク 215（-1.6 -0.74%）
伊藤忠 9333（-30 -0.32%）
三菱商 3792（-27 -0.71%）
三井物 4259（-20 -0.47%）
武田 4435（-24 -0.54%）
第一三共 3430（+1 +0.03%）
信越化 4787（-23 -0.48%）
日立 4882（-29 -0.59%）
ソニーＧ 4296（-4 -0.09%）
三菱電 4590（-31 -0.67%）
ダイキン 19522（-238 -1.20%）
三菱重 4206（-2 -0.05%）
村田製 3374（-25 -0.74%）
東エレク 33281（+121 +0.36%）
ＨＯＹＡ 23841（-84 -0.35%）
ＪＴ 5757（+3 +0.05%）
セブン＆アイ 2054（-14 -0.68%）
ファストリ 55852（-298 -0.53%）
リクルート 8046（-50 -0.62%）
任天堂 12231（-89 -0.72%）
ソフトバンクＧ 18380（-275 -1.47%）
キーエンス（普通株） 54418（-352 -0.64%）
