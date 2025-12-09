日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3044（-16.0　-0.52%）
ホンダ　1525（-3.5　-0.23%）
三菱ＵＦＪ　2482（-16.5　-0.66%）
みずほＦＧ　5676（+10　+0.18%）
三井住友ＦＧ　4880（-28　-0.57%）
東京海上　5582（-22　-0.39%）
ＮＴＴ　153（-1.3　-0.84%）
ＫＤＤＩ　2674（-6　-0.22%）
ソフトバンク　215（-1.6　-0.74%）
伊藤忠　9333（-30　-0.32%）
三菱商　3792（-27　-0.71%）
三井物　4259（-20　-0.47%）
武田　4435（-24　-0.54%）
第一三共　3430（+1　+0.03%）
信越化　4787（-23　-0.48%）
日立　4882（-29　-0.59%）
ソニーＧ　4296（-4　-0.09%）
三菱電　4590（-31　-0.67%）
ダイキン　19522（-238　-1.20%）
三菱重　4206（-2　-0.05%）
村田製　3374（-25　-0.74%）
東エレク　33281（+121　+0.36%）
ＨＯＹＡ　23841（-84　-0.35%）
ＪＴ　5757（+3　+0.05%）
セブン＆アイ　2054（-14　-0.68%）
ファストリ　55852（-298　-0.53%）
リクルート　8046（-50　-0.62%）
任天堂　12231（-89　-0.72%）
ソフトバンクＧ　18380（-275　-1.47%）
キーエンス（普通株）　54418（-352　-0.64%）