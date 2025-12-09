【本日の見通し】FOMCを前に警戒感



今日、明日と米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が開催される。利下げはほぼ確定的。ただ、短期金利市場などでの織り込みは９０％弱となっており、据え置き見通しが１０％強程度残っている。サプライズな据え置きを否定することは難しく、ドル売りには少し慎重。もっとも、FOMC直前に大きなドル買いも難しく１５５円台から１５６円台半ばを中心に比較的落ち着いた動きが見込まれる。



今晩の米雇用動態調査（JOLTS) には要注意。９月分は求人件数を除いて発表を取りやめとなった。９月分は１０月分と合わせて発表される。予想は８月からそれほど大きな変化のないものとなっているが、元々予想からのブレが目立つ指標であることに加え、状況が不透明であっただけに警戒感がある。予想を大きく下回り求人が減っているようだとドル売りが強まる可能性がある。



ユーロドルは１．１６台推移が続きそう。こちらもFOMCまでは動きにくい。ポンドドルは１．３３台前半中心に動きを見極めたい局面。



ユーロ円はドル円次第。昨日はややしっかりの動きも、１８１円台半ばからの買いには慎重か。



ポンド円は２０７円台にしっかり乗せてきた。２０８円台での買いがどこまで出てくるかがポイントとなる。流れはまだ上方向も、過熱感警戒もあり、動きは慎重となりそう。



MINKABUPRESS 山岡

