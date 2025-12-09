東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値155.92　高値155.99　安値154.90

157.40　ハイブレイク
156.69　抵抗2
156.31　抵抗1
155.60　ピボット
155.22　支持1
154.51　支持2
154.13　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1637　高値1.1672　安値1.1617

1.1722　ハイブレイク
1.1697　抵抗2
1.1667　抵抗1
1.1642　ピボット
1.1612　支持1
1.1587　支持2
1.1557　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3322　高値1.3347　安値1.3306

1.3385　ハイブレイク
1.3366　抵抗2
1.3344　抵抗1
1.3325　ピボット
1.3303　支持1
1.3284　支持2
1.3262　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8068　高値0.8086　安値0.8028

0.8151　ハイブレイク
0.8119　抵抗2
0.8093　抵抗1
0.8061　ピボット
0.8035　支持1
0.8003　支持2
0.7977　ローブレイク