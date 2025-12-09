東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値155.92 高値155.99 安値154.90
157.40 ハイブレイク
156.69 抵抗2
156.31 抵抗1
155.60 ピボット
155.22 支持1
154.51 支持2
154.13 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1637 高値1.1672 安値1.1617
1.1722 ハイブレイク
1.1697 抵抗2
1.1667 抵抗1
1.1642 ピボット
1.1612 支持1
1.1587 支持2
1.1557 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3322 高値1.3347 安値1.3306
1.3385 ハイブレイク
1.3366 抵抗2
1.3344 抵抗1
1.3325 ピボット
1.3303 支持1
1.3284 支持2
1.3262 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8068 高値0.8086 安値0.8028
0.8151 ハイブレイク
0.8119 抵抗2
0.8093 抵抗1
0.8061 ピボット
0.8035 支持1
0.8003 支持2
0.7977 ローブレイク
