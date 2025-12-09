応援の旅は3日目＆最終日に突入しました！

昨晩深夜の強い地震のあと皆さまお変わりありませんでしょうか。震災にまつわる記事を連日書いているなかでもあり、心配も一層募ります。大きな被害とならず、皆さまご無事であるように祈ります。さて、本日は前回・前々回の記事につづきまして、羽生結弦氏バースデーを記念した石川県応援の旅の模様です。半島部でのパネル集めをやり遂げた僕は、次なる目標としての応援動画コンプリートと、時間の許す限りポスター巡りを行ないつつ、せっかくの訪問ですので観光などもしていこうという構え。帰りは東京に戻る一番遅い時間の新幹線を予約しておりますので、できるだけたくさん巡りたいと思っての出発です。

まず目指したのは前日までの巡りでは集められていなかった、応援動画2番と10番のゲットです。公共交通機関での移動を念頭に置くと、小松駅にある小松市観光案内所で動画2番を、加賀温泉駅から徒歩圏にある加賀市美術館で動画10番をゲットするのがよかろうと、昨日までとは逆に金沢からIRいしかわ鉄道で南下して福井方面へ向かう旅程とすることに。その道すがら各駅の周辺でゲットできそうなポスターがあれば巡っていこうと思います。

早速、野々市駅で野々市市バージョンのポスターをゲットすると、次発の電車に乗って松任駅に向かい白山氏バージョンのポスターをゲット。さらに次発の電車に乗って能美根上駅で能美市バージョンのポスターを取るという、文字通りのスタンプラリーみたいな動きで順調にポスターの取得数を増やしていきます。いやー、すぐに何度もやってきて目的地に連れて行ってくれる電車ってありがたいものですよね…！

↓3日目は野々市駅で野々市市バージョンのポスターをゲットしてスタート！

↓テンポよく松任駅でも白山市バージョンのポスターをゲット！

↓能美根上駅では能美市バージョンのポスターをゲット！

↓能美根上駅では等身大？の松井秀喜ベースボールミュージアムのパネルをゲットしました！

その後、小松駅まで到着すると、こちらは石川県のもうひとつの空の玄関である小松空港の最寄りということで、駅前も栄えている様子ですし、駅のなかにもお店がたくさんあって賑わっています。こちらではエキナカにある小松市観光案内所の等身大パネルから動画2番をゲットするのが目的ということで、早速案内所へ向かいまして目的の羽生氏パネルとご対面。無事に動画2番もいただきました。

と、パネル撮影などもあって少し時間がかかったことで電車の間隔も空いたため、早めのブランチをいただくことに。お店の候補も多く、案内所の前にあるオシャレなカフェやら金沢カレーの名店やら卵かけご飯専門店やら多くの候補を検討しつつ、最終的には「加賀白山そば」と題した地元のお蕎麦屋さんをセレクト。旅先と言えばそば、そばを食べると旅行感が出る、これはいいタイミングでの遭遇です。あとで調べたら金沢駅にもあって大変有名なお店のようで、我ながらいい直感をしているなと思いました。

↓元気な女将さんから天ぷらそばをいただきました！

食事のあとは動画のコンプリートを達成すべく加賀温泉駅へ。こちらは有名な温泉郷ということもあって、駅に降り立った時点からフワッと浮き立つ感じがしてきます。ホームの自販機にプリントされた広告ではレディー・カガを名乗る女性陣が観光客を出迎えてくれています。「レディー・ガガは絶対ここまで権利関係で詰めに来たりしないだろうし、万一詰めに来ても返り討ちできる」という紙一重を見切る感じがさすが温泉郷だなと感心したとかしないとか。

ホームから眺める遠くの山には巨大な観音像もそびえ立っていますし、こりゃ温泉入って酒飲んで寝るだけの旅に来たのであればテンションもぶち上がるだろうなと思いましたよね。仲間内の旅行であれば、すでにだいぶ飲んでる状態で電車を降りるでしょうし、駅着と同時に「よーし観音様見に行くべ！」くらいのテンションになりそうだなと思いました。いやー、もう一泊して温泉行きたかった！

↓駅で出迎えてくれたレディー・カガに会いたかった！

↓観音様も観光客を優しく見守ってくれていました！

↓ちなみにコチラの加賀温泉駅にもパネルEがあります！

プロ野球オリックスの山颯一郎さんが加賀市出身ということで、エキナカにもユニフォームやグッズの展示があったりして、野球盛んですねぇなんて思いながら、目的地の加賀市美術館に向かっていきます。美術館にお邪魔しますと、あたかも展示物第1号のような感じでロビースペースに羽生氏のポスターがイーゼルに飾られているではありませんか。まさしく芸術品のような美しさを味わいながら、このポスターから応援動画10番をゲットしまして、当初の目標であった「パネル全種、応援動画全種コンプリート」を見事に達成！計画を練り始めたときには、できるかどうかアヤしい気持ちでの始まりでしたが、NOクルマNOタクシーで達成できて、我ながら計画＆実行を頑張ったなと大きな達成感を覚えました！

↓加賀市美術館で加賀市バージョンのポスターと動画10番をゲット！

さて、残された時間は行ける限りのポスター巡りと、せっかくなので観光もしていきたいところ。ということで、「行けたら行く」の候補としていた場所へ順に向かってまいります。まずは2024年に羽生氏も参加した「能登半島復興支援チャリティー演技会」が行なわれた健民スポレクプラザさんをたずねます。西金沢駅から街歩きを楽しみながら施設に向かうと、地元の少年野球の練習か何かをやっているようで、館内にも周辺にも人だかりができています。

地域の方に混じりまして僕も施設にお邪魔しますと、ロビーにはチャリティー演技会の思い出などが記録されていました。鈴木明子さん、宮原知子さん、無良崇人さんらとともに羽生氏のサインも掲示されており、ありがたく拝見しました。アイスリンクは豪雨災害での被災により臨時休業中ということでしたが、また元気に皆が滑れる日が来るように祈りたいと思います。

↓ご縁のある健民スポレクプラザさんも訪問できました！

↓おかげ様でサイン巡りもできました！

その後は金沢に戻りまして、金沢市内の有名観光スポットを巡っていくことに。ポスターがあるという長町武家屋敷の界隈と、市内に3ヶ所あるという茶屋街のうちポスターが掲出されている西茶屋街とひがし茶屋街を目指します。バスを乗り継ぎながら名所を巡りますと、まぁ見事な街並みです。道中で見る民家などもどこも伝統的で美しいしつらえでしたが、武家屋敷や茶屋街は通り全体まで美しく整っていて、360度見渡しても絵になる場所ばかり。これはインバウンド観光客の皆さんにとってもTHAT'S JAPANな光景でしょうね。

↓時代劇の世界みたいな長町武家屋敷界隈！

↓長町武家屋敷休憩館で金沢市バージョンのポスターをゲット！

↓金沢市西茶屋資料館でも金沢市バージョンのポスターをゲット！

↓ひがし茶屋街でも金沢市バージョンのポスターをゲット！

↓ひがし茶屋街は浅草とか川越みたいな感じでデートとか捗りそうですね！

せっかく茶屋街まで来ましたので、お茶を楽しまないわけにはいかぬとテラス席のあるお茶屋さんへ。2階のテラスから街並みを眺めることができる良席に通していただきまして、趣のあるメインストリートを眺めながらまったりとお茶を楽しみます。名物らしきメニューでは、抹茶ラテにわらび餅がついていて、それを抹茶ラテに投入してお楽しみくださいという話です。小粒のわらび餅を太いストローですすればお口のなかは和製タピオカティーです。とても優雅な気分のお茶になりました。

↓素敵なお茶をいただき「茶屋街」を満喫！

↓夜の茶屋街も雰囲気があっていいですね！

その後はお土産などを物色して「買って応援」をしまして、帰りの新幹線の車中では駅弁ではありますがカニ・能登牛・のどぐろと地域の名産品が詰まった名物弁当をいただき「食べて応援」も抜かりなく達成する大充実の旅とすることができました。パネル7種8枚、ポスター8種11枚を巡り、動画全10種をコンプリートした道のりは計画立案から実行まで含めて2025年の忘れがたいトピックとなるものでした。このように実際に足を運んで応援の気持ちを高め、いくばくかの応援を届けられたこと、嬉しく思います。

なお、パネル・ポスター巡りからは外れるのでガッツリご紹介はしておりませんが、震災以前からいつか行ってみたいと思っていた金沢21世紀美術館と兼六園にも足を運ぶことができまして、あの！有名なプールとか！徽軫灯籠とかも！拝見することができました。この「いつか行ってみたい」から「行く」までの最後の一歩は偶然とか運命とかがないと意外と踏ん切りがつかなかったりするものですが、推しの誕生日×復興支援という心を後押しする理由を得て、その機会を作ることができたのはとてもありがたかったなと思います。

まぁ、あの有名なプールの下に入って、手すりに触る自撮りをしたときに、「これプールの上からツレに撮ってもらわないと、ただただ手すりにつかまってる人だな…」と気づきまして、記念撮影に若干の心残りはありますが、心にはしっかりと「観光で応援」も刻み付けることができたのでヨシとしましょう。小話のネタにもなりそうですしね。そのあたりの観光部分の模様は、のちほどYouTubeメンバーシップ向けに置いておきますので、ご興味ある方はご覧ください！

↓編集長も兼六園に足跡を残してきました！「お前ではなく灯篭にピントを合わすべき」という指摘は、その通りだなと思います！

