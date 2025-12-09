1月スタート、松嶋菜々子主演“社会派・痛快エンタメ”ドラマに千葉雄大が出演決定！＜おコメの女＞

2026年1月8日（木）、社会派・痛快エンタメドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』がスタート。

テレビ朝日系列の連続ドラマ初主演となる松嶋菜々子が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕調査官・米田正子（よねだ・せいこ）となり、悪徳脱税者を成敗していく。

今回は佐野勇斗、長濱ねるに続く共演者第3弾が解禁。二世政治家の大臣役で千葉雄大の出演が決定した。

◆千葉が絶大な人気を誇る経済産業大臣に！

東京国税局・資料調査課――。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。

脱税者を震え上がらせるこの部署は税務調査最後の砦で、“料”の米偏を取って“コメ”と呼ばれている。

本作の舞台となるのは、そんなコメの中に新設されたドラマオリジナルの部署「複雑国税事案処理室」、通称“ザッコク”。

松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない厄介な事案を扱うザッコクを創設し、個性派揃いのメンバーとともに悪徳脱税者たちに大なたを振るう。

千葉が演じるのは、異例の若さで内閣入りした政界のホープで経済産業大臣・鷹羽宗一郎。彼は引退後も政界で幅を利かせる父の跡を継いだ典型的な二世政治家だ。

選挙区でもある新潟では絶大な支持を得ているのだが、好感度の高い言動の裏で脇の甘い一面も。さらに、選挙区が正子の地元・新潟ということもあり、何やら関わりがありそうな予感だ。

◆千葉雄大（鷹羽宗一郎・役）コメント

すごく幅広い世代の方に楽しんでいただけるドラマだと思います。僕は政治家の役をやらせていただくのですが、最近ニュースなどでも目にすることが増えて、政治への関心が高まっている気がするので、視聴者の皆さんには、より身近なこととしても感じていただけるのではないかと思います。

政治家の方にもいろいろな顔があるんですよね。僕には政治家の友だちがいないので、ニュースで見ているというレベルなんですが、国会のときとバラエティ番組に出ているときではちょっと違っていたり…。そういういろんな顔を参考にさせていただきたいなと思っています。脚本を読ませていただいて、僕が演じる鷹羽も、人を惹きつける人物だなと思いました。

松嶋菜々子さんとは今回初めてご一緒させていただきますが、この仕事を始める前からずっと拝見していたのですごくうれしいですし、お芝居させていただくのが楽しみです。お会いするのも初めてなので、ミーハーな感じにならないように気を付けます（笑）。

僕は生きていくうえではグレーな部分も大事だと思っているのですが、それが“お金”に関わってくる問題だったりすると、またちょっと話が変わってくると思います。そういった“白黒つけるのが大事なときもある”ということを、《コメ》の皆さんを通して一緒に考える機会になればうれしいです。