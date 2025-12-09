冬のきらめきを味方に！ 「INTO U」のアイシャドウパレットをチェック
街のイルミネーションが光り出すと、気分も少しだけ浮き立ってきませんか。そんな季節にこそ試したくなるのが、きらっと光るラメメイク。ひと塗りで冬のお出かけが少し特別になるアイシャドウを見つけました。
■バレエからインスピレーションを受けたアイシャドウパレット
中国発のコスメブランド「INTO U（イントゥユー）」。柔らかく潤いを与えながら、軽やかに密着する“泥リップ”こと「スーパーマットリップ&チークマッド」などが人気のブランドです。
角度によってほんのり色が変わる偏光パールラメや、大粒のグリッターラメ、涙袋やハイライトにも使える繊細なしっとりラメなどさまざまな使い方が可能。これひとつでアイメイクを完成するのはもちろんのこと、ポイントで取り入れるのもオススメです。
■自然な血色感が楽しめる 人気リップのポットタイプ
合わせて使いたいのが「リップジェムポット&シリコンブラシセット」。人気商品である泥リップのポットタイプです。
リップだけでなく、チークにもぴったりなアイテムで、自然な血色感が楽しめます。セットになっているシリコンブラシも秀逸でした。ぷにっとしたブラシはぼかしたりなじませたりするのに便利で、シリコンなので使用後のお手入れも簡単。
どちらもイルミネーションできらめく冬の街と相性ばっちりなアイテム。これからのホリデーシーズンにぜひチェックしてみてはいかがでしょう。