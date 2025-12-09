2026年1月16日に公開される南沙良と出口夏希のW主演映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』の新予告が公開された。

参考：南沙良＆出口夏希が作業着姿に 『万事快調〈オール・グリーンズ〉』ポスター＆場面写真公開

本作は、第28回松本清張賞を受賞し、発表当時は21歳の大学生だった波木銅による同名小説を原作にした青春映画。『猿楽町で会いましょう』の児山隆が監督を務めた。

ラッパーを夢見ながらも、学校にも家にも居場所を見いだせず鬱屈とした日々を送る朴秀美役を南、陸上部のエースで社交的、スクールカースト上位に属しながらも、家庭では問題を抱えている映画好きの矢口美流紅役を出口がそれぞれ演じる。さらに、朴秀美や美流紅と共に同好会「オール・グリーンズ」を結成する岩隈真子を吉田美月喜、「オール・グリーンズ」の危険な課外活動に巻き込まれていく岩隈の後輩・藤木漢を羽村仁成、朴秀美たちが課外活動を始めるきっかけとなった重要人物・佐藤幸一を金子大地、そして秀美のサイファー仲間で、秀美に想いを寄せる青年・ジャッキーを黒崎煌代が演じる。

公開された第2弾となる新予告では、学校や家庭にも居場所がなく、未来に行き詰まったド田舎の高校生3人が、「人生を諦めるのにはまだ早い！ 人生の第二部はここから！」と自分たちの力で未来を奪い取りに行こうとする姿が。ほかにも予告編オリジナルの加工でモザイクがかけられたなにかを手に掲げた朴秀美（南沙良）が、矢口美流紅（出口夏希）と岩隈真子（吉田美月喜）に「一緒に金儲けしない？」と誘う場面や、岩隈の後輩の藤木（羽村仁成）らを巻き込み同好会「オール・グリーンズ」結成の瞬間が切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）