2026年1月8日より放送がスタートする松嶋菜々子主演のテレビ朝日系木曜ドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』の追加キャストとして、千葉雄大の出演が発表された。

本作は、『ドクターX～外科医・大門未知子～』（テレビ朝日系）、『緊急取調室』（テレビ朝日系）などヒット作を輩出するテレビ朝日の木曜ドラマ枠に誕生する新たな社会派エンタメドラマ。テレビ朝日系連続ドラマ初主演となる松嶋が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕調査官・米田正子となり、悪徳脱税者を成敗していく。

舞台となるのは、東京国税局・資料調査課の中に新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室、通称“ザッコク”。松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない“厄介な”事案を扱う「ザッコク」を創設し、個性派揃いのメンバーとともに悪徳脱税者たちに大なたを振るう。

佐野勇斗、長濱ねるに続いて出演が発表された千葉が演じるのは、異例の若さで内閣入りした政界のホープで経済産業大臣・鷹羽宗一郎。彼は引退後も政界で幅を利かせる父の跡を継いだ典型的な二世政治家だ。選挙区でもある新潟では絶大な支持を得ているが、好感度の高い言動の裏で、脇の甘い一面も。さらに、選挙区が正子の地元・新潟ということもあり、何やら関わりがありそうな予感で……。

千葉は本作で演じる政治家・鷹羽を「人を惹きつける人物」と分析。「政治家の友だちがいないので、ニュースで見ているというレベルなんですが、国会の時とバラエティ番組に出ている時ではちょっと違っていたり…。そういういろんな顔を参考にさせていただきたい」と語った。

また、松嶋とは初対面にして初共演。「この仕事を始める前からずっと拝見していたのですごくうれしい」と喜びつつ、「ミーハーな感じにならないように気を付けます（笑）」と顔をほころばせた。

さらに、「幅広い世代の方に楽しんでいただけるお話だと思います。“白黒つけるのが大事なときもある”ということを、《コメ》の皆さんを通して一緒に考える機会になればうれしい」と、見どころも語った。

