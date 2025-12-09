二流の会社員は「予定を詰め込む」。じゃあ、一流は？

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「余白」が心を豊かにする

現代社会は効率や生産性を重視するあまり、予定をぎっしり詰め込みがちです。

しかし、常に時間や心を埋め尽くしていると、疲弊や発想の枯渇を招きます。

大切なのは「余白」を意識的につくることです。

余白は心を回復させ、豊かにする源泉となります。

余白がもたらす「回復効果」

余白は、心と体に休息をもたらします。

予定のない時間、何も考えない瞬間があることで、緊張が解け、エネルギーが回復します。

余白を持つことは、意識的な休養として大きな意味を持ちます。

「新しい発想」は余白から生まれる

余白は単なる休みではなく、創造性の源でもあります。

予定に追われない時間があるからこそ、これまで気づかなかった視点や新しいアイデアが生まれます。

余白は「無駄」ではなく、発想を広げるための必要条件なのです。

「心の余裕」を取り戻せ

余白を持つことで、心に余裕が生まれます。

余裕があると、人に寛容になり、状況を冷静に受け止められます。

逆に余白がないと、些細なことに苛立ちや焦りを感じやすくなります。

余白は心のバランスを整える重要な要素です。

余白は回復と創造、そして心の余裕を生み出します。

予定を詰め込みすぎず、あえて余白を残すことで、持続可能な努力が可能になります。

淡々と積み重ねながらも余白を大切にする姿勢。これが「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、余白を意識的に持ち、ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」https://youtube.com/@ka2aki86をスタートさせた。