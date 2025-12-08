自覚症状がなくても危険! 「糖尿病3大合併症」のリスクや対処法とは【医師解説】

糖尿病は自覚症状がないため放置されやすい疾患です。しかし、そのままにすると様々な合併症が出現します。気づいたときには病気が進んでいるケースも少なくありません。定期的な検査や医療機関との連携によって、合併症をいかに早期に発見し、予防できるかが健康を守る鍵となります。今回は、糖尿病合併症のリスクや対処法について髙橋先生に解説していただきました。

監修医師：

髙橋 紘（いんざい糖尿病・甲状腺クリニック）

埼玉医科大学医学部医学科卒業、東京慈恵会医科大学大学院医学研究科修了。東京慈恵会医科大学附属病院、富士市立中央病院などで経験を積む。2024年、千葉県印西市に「いんざい糖尿病・甲状腺クリニック」を開院。医学博士。日本内科学会総合内科専門医、日本糖尿病学会糖尿病専門医・指導医、日本内分泌学会内分泌代謝科専門医・指導医、日本肥満学会肥満症専門医。難病指定医、小児慢性特定疾病指定医。

編集部

3大合併症はとても怖いことがよくわかりました。

髙橋先生

神経障害が進行すると、傷ができても気づかないために放置して足の切断に至ることがありますし、網膜症なら失明、腎症なら人工透析や腎移植が必要になるなど、大きくQOLを低下させる原因になります。そのため、糖尿病と診断されたら、これらの合併症を発症させないように気をつけることが重要です。

編集部

3大合併症に気をつけるには、どうしたらいいのでしょうか？

髙橋先生

合併症の初期には、ほとんど自覚症状がありません。しかし症状が出現する頃には、糖尿病の状態がかなり進行しているケースは少なくありません。そのため、こまめに検査を受けて、早期発見に努めることが必要です。糖尿病神経障害は神経診察、糖尿病性腎症は採血・採尿検査をおこないますが、目の検査は眼科でなければ受けられないことが多いので、他科との連携も必要になります。

編集部

そのほか、気をつけるべきことはありますか？

髙橋先生

細い血管だけでなく、糖尿病では太い血管が障害を受けることで合併症が起きることもあります。冒頭にお話しした脳梗塞や心筋梗塞、狭心症などはその例で、太い血管が糖尿病によって障害を受けることで起こります。太い血管の合併症は頭文字を取って「えのき」と呼ばれており、「え：壊疽」「の：脳梗塞」「き：狭心症」を意味します。太い血管の合併症は致命的になることもあるので、これらについても定期的に検査を受け、早期発見を意識することが必要です。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

髙橋先生

糖尿病は自覚症状がないため放置されやすい疾患ですが、そのままにすると様々な合併症が出現します。そのため、検診などで受診を促されたときには必ず専門医を訪ねましょう。注意したいのは、糖尿病予備軍や境界型と言われる人たちも合併症のリスクがあるという点です。予備軍や境界型の人たちは「糖尿病の一歩手前」といった段階ですが、特に高血圧や脂質異常などを合併している場合は、動脈硬化が進行していることもあります。予備軍や境界型と指摘されても油断せず、必ず合併症の検査を受けましょう。

※この記事はメディカルドックにて【糖尿病の合併症「しめじ」と「えのき」はご存じですか? 合併症の怖い症状・予防法を医師が解説!】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。