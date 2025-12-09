「仕事の結果ばかりに目を向ける人」にモヤモヤする……

そんなあなたにお勧めしたいのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍 『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。「仕事の人間関係が良くなる！」と話題の一冊から、その考え方について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「数字にならない仕事」はムダなのか？

「頑張っても、結果が数字で出なければ意味がない」

仕事をしていると、ついこう考えてしまう人もいます。

売上、効率化、KPI、目標達成率…たしかに数字はわかりやすく、評価しやすい。

だからこそ、人は数字に現れる成果ばかりを追いたくなるものです。

しかしその一方で、頑張っても数字につながらない仕事に対しては、「これ、意味があるのかな？」と、疑問を抱いてしまうこともあります。

『チームプレーの天才』でも、このように指摘されています。

たとえプロジェクトが完了しても、その効果が数字として表れないと「これ、意味あったのかな？」「何のためにやったんだっけ？」と悩んでしまうことも。

とりわけ新たなチーム、新たな取り組みであればこそ、周りも自分たち自身も意義や価値を見失いがち。

――『チームプレーの天才』（326ページ）より

新しいプレーヤーと手を組み、新しいことを始めた場合などは、当然、すぐに結果が出るとはかぎりません。

ですから「結果＝数字」という考え方は、しだいにチームに不和をもたらしてしまいます。

その点についても、『チームプレーの天才』はこのように指摘しています。

やがて「自分たちは何者か？」とアイデンティティ・ロスやキャリア迷子になったり、「あの人たちは何をしているの？」と疑心暗鬼の目を向ける人が現れたりして、メンバーと周りの人たちのモチベーションが徐々に下がっていきます。

――『チームプレーの天才』（326ページ）より

「成果」だけでなく、「変化」にも目を向ける

では、すぐに数字が現れないような仕事に着手する場合、もしくはメンバーの「結果＝数字」という認識を変えていきたい場合、どうすればいいのでしょう？

『チームプレーの天才』は、こう提案しています。

変化の実感や成長の手応えを大切にしましょう。

他者の評価に縛られず、自分たちで、そのチームやプロジェクトに意義を見いだす。その営みが、持続可能なチームプレーにおいては不可欠です。

――『チームプレーの天才』（327ページ）より

やり方が少し改善された、チームの雰囲気が柔らかくなった、顧客の反応がわずかに良くなった、そんな一つひとつの前進は、たとえ数字という結果は出なくても、確かに未来の成果を育てています。

数字だけを見ていると、その芽に気づけません。

しかし変化に目を向けられると、仕事の価値がまったく違う形で立ち上がってきます。

そんな人が、チームのモチベーションを支えることができ、職場で好かれる人なのです。