ゲンジブ吉澤要人×GENIC雨宮翔が初主演！じれキュンBL『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』1月放送
2026年1月12日(祝)より読売テレビ・ドラマDiVE枠で、吉澤要人さん(原因は自分にある。)と雨宮翔さん(GENIC)がW主演を務める『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』の放送がスタート。第15回BLアワード2024でラブコメランキング第5位を受賞した大人気BLコミックスを実写化した、じれキュンラブコメディが幕を開ける。
【画像】ドラマ初主演となる吉澤要人＆雨宮翔のビジュアル公開
■「俺と同棲して」直球すぎる親友の告白！感情ダダ漏れ男子の反応は――
高校の同級生である横井湊(吉澤要人)と中乃航(雨宮翔)は、写真をきっかけに親友となり、大学時代にはルームシェアをしていた。就職で北海道へ旅立った湊を見送った航は、親友との思い出が詰まった空っぽの部屋で恋心を自覚してしまう。好きな気持ちを封じるように、連絡すら取らないまま3年が過ぎたころ、地元の写真館で働く航のもとに、湊から転勤で帰ってくると連絡が入った。
久しぶりの再会に心躍らせつつも、あくまで親友でいようと心に決めていた航だったが、会って早々に「好き」が再発。そして唐突に湊が放ったのは――「俺と同棲して」!?その発言にうれしさを隠せないものの、いつか終わる「恋人」という関係よりも「親友」にこだわる航はすぐに断るが、湊はまっすぐな言葉と行動でぶつかっていく。
ポーカーフェイスなのに言葉はストレートな湊と、感情がすぐ顔に出てしまうのに本音は言えない航――正反対な2人が「同棲して」に「うん」と言うまでの1カ月間を描く。
■吉澤要人「僕も湊と同じくカメラが大好き」カメラでつながる2人の物語
主人公・横井湊役の吉澤要人さんは、アイドルグループ「原因は自分にある。」のリーダーとして活動しながら、俳優としても躍進中。2000人参加のオーディションから選ばれ、映画『BLUE FIGHT〜蒼き若者たちのブレイキングダウン〜』で初主演を務めたほか、映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』にも出演している。
吉澤さんは「僕自身、湊と同じくカメラが大好きです。ファインダー越しに見る被写体は言葉ではない何かで、特別な感覚を届けてくれる」と役への共感を明かす。「この作品では、カメラを通じて出会った2人が友情を育み、愛情に悩み、2人だけの特別な形を見つけていきます」と物語の魅力を語った。
■雨宮翔「要人くんとは、本読みの段階から不思議なくらい違和感なく」
感情がすべて顔に出てしまう中乃航役を演じるのは、avexのDNAを継承する男女7人組ダンス&ボーカルグループ「GENIC」の雨宮翔さん。2024年8月にはミュージカル『経験済みなキミと、経験ゼロなオレが、お付き合いする話。』で舞台初出演にして主演を務め、俳優としても活動の幅を広げている。
雨宮さんは「僕自身初めてのドラマ撮影なのと、さらにはW主演ということでしたので、出演が決まったときからすごくワクワクしていました！」と喜びを語った。「要人くんとの掛け合いは本読みの段階から不思議なくらい違和感なく、僕も割と等身大の自分で表現出来るような役でもあるので、大変な期間になると思いますが、楽しんで撮影に臨みたいと思います」と意気込む。
■「言葉がなくとも伝わる愛情」両片思い×ピュアな“ろじワールド”が実写化！
原作は、ろじさんによる大人気BLコミックス(月刊マガジンビーボーイ連載/リブレ刊)。恋愛と友情の狭間で揺れ動くピュアで等身大な物語として多くの読者を魅了してきた。特に注目なのが、写真を通して伝える2人だけの愛情表現。読者からは「言葉がなくとも伝わる2人の愛情が眩しく美しい」「登場人物のピュアさが疲れた心に染み渡る」「ピュア、両片思い好きにはおすすめ！」という声が上がっている。
原作者のろじさんは「主演のお二人が写真を撮り合う映像を初めて拝見した時から、私の心は躍っています。湊と航が実在したらこんな空気が流れるんだろうなと」とコメント。実写化への期待を寄せている。
■話題のBL作品を生み出す、船曳真珠×森野マッシュの黄金タッグ
監督を務めるのは、美しいラブシーンで話題を呼んだ『体感予報』(監督・脚本)、『25時、赤坂でSeason2』(監督)、『セラピーゲーム』(脚本)など、数々のBL作品に携わってきた船曳真珠さん。脚本はNHK『VRおじさんの初恋』でギャラクシー賞月間賞を受賞し、BL青春ストーリー『未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜』も手がけた森野マッシュさんが担当する。
船曳監督は「湊と航のことがすごく愛おしくなって、2人が湘南という場所で本当に日々を生きているんじゃないかと感じられるような、息づく作品を目指しました」とコメント。「W主演の吉澤要人さん、雨宮翔さんのフレッシュで真に迫るお芝居、原作者のろじ先生の繊細であたたかな世界観、森野マッシュさんの鮮やかでエモーショナルな脚本、そして全キャスト・スタッフの皆さんの力が重なって、とてもすてきなドラマができあがりました」と自信を覗かせた。
ドラマは2026年1月12日(祝)より読売テレビ・ドラマDiVE枠にて放送スタート。TVerほかで見逃し配信も予定されている。親友から恋人へ――10年間かけて築いた絆が、新たな形へと変わっていく瞬間を、ぜひリアルタイムで見届けてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】ドラマ初主演となる吉澤要人＆雨宮翔のビジュアル公開
高校の同級生である横井湊(吉澤要人)と中乃航(雨宮翔)は、写真をきっかけに親友となり、大学時代にはルームシェアをしていた。就職で北海道へ旅立った湊を見送った航は、親友との思い出が詰まった空っぽの部屋で恋心を自覚してしまう。好きな気持ちを封じるように、連絡すら取らないまま3年が過ぎたころ、地元の写真館で働く航のもとに、湊から転勤で帰ってくると連絡が入った。
久しぶりの再会に心躍らせつつも、あくまで親友でいようと心に決めていた航だったが、会って早々に「好き」が再発。そして唐突に湊が放ったのは――「俺と同棲して」!?その発言にうれしさを隠せないものの、いつか終わる「恋人」という関係よりも「親友」にこだわる航はすぐに断るが、湊はまっすぐな言葉と行動でぶつかっていく。
ポーカーフェイスなのに言葉はストレートな湊と、感情がすぐ顔に出てしまうのに本音は言えない航――正反対な2人が「同棲して」に「うん」と言うまでの1カ月間を描く。
■吉澤要人「僕も湊と同じくカメラが大好き」カメラでつながる2人の物語
主人公・横井湊役の吉澤要人さんは、アイドルグループ「原因は自分にある。」のリーダーとして活動しながら、俳優としても躍進中。2000人参加のオーディションから選ばれ、映画『BLUE FIGHT〜蒼き若者たちのブレイキングダウン〜』で初主演を務めたほか、映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』にも出演している。
吉澤さんは「僕自身、湊と同じくカメラが大好きです。ファインダー越しに見る被写体は言葉ではない何かで、特別な感覚を届けてくれる」と役への共感を明かす。「この作品では、カメラを通じて出会った2人が友情を育み、愛情に悩み、2人だけの特別な形を見つけていきます」と物語の魅力を語った。
■雨宮翔「要人くんとは、本読みの段階から不思議なくらい違和感なく」
感情がすべて顔に出てしまう中乃航役を演じるのは、avexのDNAを継承する男女7人組ダンス&ボーカルグループ「GENIC」の雨宮翔さん。2024年8月にはミュージカル『経験済みなキミと、経験ゼロなオレが、お付き合いする話。』で舞台初出演にして主演を務め、俳優としても活動の幅を広げている。
雨宮さんは「僕自身初めてのドラマ撮影なのと、さらにはW主演ということでしたので、出演が決まったときからすごくワクワクしていました！」と喜びを語った。「要人くんとの掛け合いは本読みの段階から不思議なくらい違和感なく、僕も割と等身大の自分で表現出来るような役でもあるので、大変な期間になると思いますが、楽しんで撮影に臨みたいと思います」と意気込む。
■「言葉がなくとも伝わる愛情」両片思い×ピュアな“ろじワールド”が実写化！
原作は、ろじさんによる大人気BLコミックス(月刊マガジンビーボーイ連載/リブレ刊)。恋愛と友情の狭間で揺れ動くピュアで等身大な物語として多くの読者を魅了してきた。特に注目なのが、写真を通して伝える2人だけの愛情表現。読者からは「言葉がなくとも伝わる2人の愛情が眩しく美しい」「登場人物のピュアさが疲れた心に染み渡る」「ピュア、両片思い好きにはおすすめ！」という声が上がっている。
原作者のろじさんは「主演のお二人が写真を撮り合う映像を初めて拝見した時から、私の心は躍っています。湊と航が実在したらこんな空気が流れるんだろうなと」とコメント。実写化への期待を寄せている。
■話題のBL作品を生み出す、船曳真珠×森野マッシュの黄金タッグ
監督を務めるのは、美しいラブシーンで話題を呼んだ『体感予報』(監督・脚本)、『25時、赤坂でSeason2』(監督)、『セラピーゲーム』(脚本)など、数々のBL作品に携わってきた船曳真珠さん。脚本はNHK『VRおじさんの初恋』でギャラクシー賞月間賞を受賞し、BL青春ストーリー『未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜』も手がけた森野マッシュさんが担当する。
船曳監督は「湊と航のことがすごく愛おしくなって、2人が湘南という場所で本当に日々を生きているんじゃないかと感じられるような、息づく作品を目指しました」とコメント。「W主演の吉澤要人さん、雨宮翔さんのフレッシュで真に迫るお芝居、原作者のろじ先生の繊細であたたかな世界観、森野マッシュさんの鮮やかでエモーショナルな脚本、そして全キャスト・スタッフの皆さんの力が重なって、とてもすてきなドラマができあがりました」と自信を覗かせた。
ドラマは2026年1月12日(祝)より読売テレビ・ドラマDiVE枠にて放送スタート。TVerほかで見逃し配信も予定されている。親友から恋人へ――10年間かけて築いた絆が、新たな形へと変わっていく瞬間を、ぜひリアルタイムで見届けてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。