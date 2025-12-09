有給をまとめて取りたい社員「有給は2年過ぎたら消滅する!?」知らないと損する労基のルール【作者に聞く】
会社で使える有給の話。ずっと有給を使わなかった社員がまとめて使うことができるのか？を描いた『有給消化は計画的に。』を紹介するとともに、伊東さんにインタビューした。本作は、ギャグ漫画家・伊東(@ito_44_3)さんが発表した、ゲームの発売日に有給を取りたい社員を描いた『ポ●モン発売に合わせて有給取りたい若手社員』の有給シリーズ続編である。
【漫画】本編を読む
■有給休暇は使わなくても2年間で消滅してしまう!?
今まで5年間、有給休暇を使ったことがない社員。「5年分をまとめて消化したい」と上司に相談すると、「有給休暇は2年過ぎると消滅する」と言われた。実は、有給は付与された日から2年が経過すると消滅する。これは労働基準法で定められており、企業が独自に短縮することはできない。
そう上司に言われた社員は「じゃあ2年分だけでいいんで、まとめて使わせてください！」と言う。忙しくて消化できず有給を消滅させる人は多い。しかし、いきなりまとまった休みを取られたくない上司は、返答に困ってしまう。そんなやり取りをギャグ漫画として描く。「今回は、有給にケチをつけられるという残念なエピソードをコミカルに表現しました」と伊東さん。
有給休暇は、「最低年5日は取らせなければいけない」と義務づけられたもの。しかし、「嫌な顔された」「取りにくい」などの理由で、有給を消滅させている人も多いのでは？伊東さんの漫画には、本作のように「電車で泣く赤ちゃんに対して文句を言う乗客」や「セクハラ上司を成敗する」など、社会風刺を取り上げる作品も多い。本作には、「使わせてくださいじゃないんだよ。使います。でいいんだよ？」「年に5日有給使わせてないとか労働基準法違反なんだが」などの声が届く。
Xで大きな反響を集めていることに、「Kindleの閲覧数が増えるほど収益が入るので、たくさん見ていただいてうれしいです。この調子で収入が上がった暁には、ミラノ風ドリアに温泉卵をトッピングするなどの贅沢をしようと思います」と伊東さん。本作を含む、バズ作品に描き下ろしを加えた5コマ漫画はKindleで無料公開中。また、マイナビニュースで描く「非正規雇用」についての漫画も、ぜひ足を運んでみて。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
