¡ÚÆâÅÄ²íÌé¤ÎÄÉµå¡Û¡ÖÎò»Ë¤Î°ì°÷¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç
¡¡¡ÖÆ£Â¼ÉÙÈþÃË´ÆÆÄÂà¿ØÍ×µá½ñ¡×¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿ºå¿À´ÆÆÄ¡¦Æ£Àîµå»ù¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡×¤ÈÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£º£¤ÏÀô²¼¤Î¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ö·ã¤·¤¯¡¢ÉÝ¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸×¤Î´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¸µOB²ñÄ¹¡¦ÀîÆ£¹¬»°¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1956¡Ê¾¼ÏÂ31¡ËÇ¯11·î¡¢Ãæ¿´Áª¼ê12¿Í¤¬´ÆÆÄ¡ÊÁª¼ê·óÇ¤¡Ë¤À¤Ã¤¿Æ£Â¼¤Î²òÇ¤¤òµá¤á¤¿¡ÖÆ£Â¼ÇÓÀÍ±¿Æ°¡×¤ÇµåÃÄ¤ËÄó½Ð¤·¤¿Ï¢È½¾õ¤Ç¤¢¤ë¡£º£·î4Æü¤«¤é¹Ã»Ò±àÎò»Ë´Û¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£Àî¤ÏµåÃÄ¼ÒÄ¹¡¦°À°æ°ìÉ×¤«¤éÅ¸¼¨¤òÊ¹¤¡¢¡Ö¤¼¤Ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈµÙ´ÛÆü¤Î¤³¤ÎÆü¡¢Â¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤È¤¡¢¥³¡¼¥Á¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÆ£Àî¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£4ÆüÉÕÅöÍó¤Ç»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤Ê¤É¤ò½ñ¤¤¤¿²òÀâ¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£¡Ö3¿Í¡¢¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Àµ³Î¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Á¡¦¸æ±àÀ¸¿òÃË¡¢2·³´ÆÆÄ¡¦²ÏÀ¾½ÓÍº¡¢2·³¥³¡¼¥Á¡¦³á²¬ÃéµÁ¤À¤±¡£»ØÆ³¼Ô¤ÏÆ£Â¼¤òÆþ¤ì¤Æ4¿Í¡¢Áª¼ê51¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÅÅÅ´ËÜ¼Ò¤âÀïºÒ¤äÅ·ºÒ¤«¤é¤ÎÉü¶½¤ÇÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤ÎÇ¯Êð¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£É¬»à¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÇÆ£Â¼¤µ¤ó¤Ï¼¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡¡¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡×
¡¡»ö·ï¤ÏÇ¯Ëö12·î30Æü¡¢Æ£Â¼¤ÎÎ±Ç¤¡¢¡Ö±¿Æ°¡×¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¼ç¾¡¦¶âÅÄÀµÂÙ¤È¤Î·ÀÌó¤ÇÍîÃå¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Àî¤Ï¼ã¤¤¤³¤í¤«¤éÎò»Ë¤Ø¤Î¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÎò»Ë´Û¤Ø¤â²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¿Í¤Ø¤Î·É°Õ¡¢Îò»Ë¤«¤é³Ø¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡½Ë²ì²ñ¡Ê11·î25Æü¡Ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤â¡ÖÀè¿Í¤¬»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡¢Àï¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ËÀµ²ò¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸¼Ô¤ÏÂ¾¿Í¤Î·Ð¸³¡ÊÎò»Ë¡Ë¤«¤é³Ø¤Ó¡¢¶ò¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ºÇÔ¡Ê·Ð¸³¡Ë¤«¤é¤·¤«³Ø¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È¥É¥¤¥ÄÄë¹ñ¤Î½éÂåºËÁê¡¢¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤¢¤ë¡£¾ï¤ËÁªÂò¤ä·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¿´¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ£Àî¤âº£¤ÏÂè36Âå´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤ò¹ï¤àÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆµÈÅÄµÁÃË¤â²¬ÅÄ¾´ÉÛ¤â¡ÖÄ¹¤¤¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÎò»Ë¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢´ÆÆÄ¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤ó¤Î°ì¥³¥Þ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Îò»Ë´Û¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Öº£Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¤â¤·¤Ã¤«¤êÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¹¤¡ÖËÍ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È50Ç¯¸å¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÔ¸×¤ÎÎò»Ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Àè¿ÍÆ±ÍÍ¤Ë¿È¤ò¿Ô¤¯¤¹³Ð¸ç¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£¡á·É¾ÎÎ¬¡á¡¡¡ÊÊÔ½¸°Ñ°÷¡Ë