【GUの淡ブルー】が冬映え100点！ キラッと華やか♡「大人気カーデ」

清楚で上品な雰囲気を醸し出す「アイスブルー」。今シーズンのトレンドカラーとしても注目を集めており、一点投入で旬度がアップしそう。大人がデイリー使いするなら、【GU（ジーユー）】から登場した上品なカーディガンがおすすめ。ラメ入りの素材で華やかな顔まわりを演出してくれるカーディガンは、冬コーデの一軍になるかも。

プラスワンでコーデが華やぐ！ ラメ入りカーディガン

【GU】「シャイニークルーネックカーディガンZ」＜ブルー＞\2,990（税込）

清涼感のある淡いブルーで冬らしさを演出できそうなクルーネックカーディガン。毛足の長いふんわりとしたフェザーニット素材も、冬らしいアクセントに。生地にはキラッと光るラメがあしらわれていて、華やかな顔まわりを演出してくれそう。上品なパール調のボタンできれい見えが狙えるので、プライベートだけではなくお仕事シーンにも使えるかも。襟付きのインナーとも重ね着しやすく、幅広いスタイリングで活躍する予感。

冬のデートにも映えるフェミニンな最旬コーデ

「今年も大人気カーディガンがやってきました」とスタッフのKumikoさんもプッシュ！「今年はパールボタン仕様に変更になり、より上品 ＆ 高見え効果のある仕上がりになりました」とのことで、大人女性に嬉しい魅力が詰まっています。インナーにキャミソールを投入して程よく肌見せをすれば、女性らしさも上品さもまとったスタイルに。アイスブルーとナチュラルの爽やかな配色で仕上げるのも、きれい見えのコツ。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M