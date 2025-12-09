か、可愛いーーーッッ♡【マクドナルド】大人も子どもも夢中に？！「新作ハッピーセット」

11月14日より配布されている【マクドナルド】の「新作ハッピーセット®」のおもちゃも、いよいよ終了間近。11月28日からは第3弾がスタートし、現在配布中のおもちゃをゲットできるラストチャンスを迎えています。そこで今回は「ハッピーセット ムーミン」の第1弾で配布されたおもちゃを振り返ってみましょう。

手持ちのマスキングテープ入れにも

第1弾で登場した「リトルミイ ロールシールいれ」は、付属のロールシールを使い終わったあと、手持ちのマスキングテープを入れるケースとして使えます。サイズによってはケースに入らないものもあるため、収納するマスキングテープは幅広タイプ以外のテープを選ぶのが良さそうです。緑色の葉っぱとリトルミイの赤いワンピースのコントラストが鮮やかなので、収納棚の中でもパッと目に入る華やかさがあります。

インテリアにもなる可愛いヘアコーム

「ニョロニョロ ボートのヘアコーム」は、いつも集団で行動するニョロニョロたちの姿をヘアコームで表現した可愛いアイテム。付属のボートがヘアコームのケースになっていて、コームをスタンドのように立てたり、横に寝かせて収納したりできます。コームを立てると、ボートに乗ったニョロニョロのインテリアにもなりますよ。

ムーミンと一緒に楽しく歯磨き

ピカピカの貝殻が描かれたパネルを持った「ムーミントロール はぶらしホルダー」。ムーミンの後ろにある切り株が、歯磨きホルダーになっています。ピカピカの貝殻のイラストの裏面には、汚れた貝殻も描かれていて、パネルを回して歯磨きしたかを知らせることが可能です。歯磨き練習中の小さいお子さんも、楽しく歯磨きにチャレンジできそうなおもちゃになっています。

今なら冬の風物詩も食べられる

マクドナルドでは、冬の風物詩「グラコロ®」を販売中のため、ハッピーセット®と一緒にグラコロ®もゲットできますよ。さっそく実食した@hifumi4さんは「グラタンのコク・甘味。チーズの甘塩気とが口の中でたっぷり味わえました。」とコメント。今年もマクドナルドの冬を感じる味が楽しめそうです。

【マクドナルド】の「新作ハッピーセット」は、全種類ゲットできる第3弾を12月11日頃まで実施予定。店舗によっては、ムーミンのおもちゃがすでに販売終了している場合もあるようなので、気になる人はぜひお近くの店舗をチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる