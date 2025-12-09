¡Ö·Ù»¡¤ËÆâÄÌ¼Ô¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤Þ¤¹¡×Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾Ú¸À¤·¤¿¾×·â¤ÎÆâÍÆ
ÆüËÜ¹ñÆâºÇÂç¤«¤ÄºÇ¶¯¡ÊºÇ¶§¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë°ãË¡¥¹¥«¥¦¥È½¸ÃÄ¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤ËÁÜºº¾ðÊó¤òÏ³¤é¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤Î·ÙÉôÊä¡¦¿ÀÊÝÂçÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤¬ÃÏÊý¸øÌ³°÷Ë¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤Ç11·î12Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£·Ù»¡Åö¶É¤¬¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡ÊÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢Á´¹ñ¤ÇÅ¦È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢ÁÜºº¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬Áê¼ê¤ËµÕ¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤Î´Ø·¸Àè¤Ë´Æ»ëÍÑ¤È¤·¤ÆÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÜººÍÑ¥«¥á¥é¤Î²èÁü¤òÁê¼êÂ¦¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤Û¤«¤Ë¤âÁÜºº¾ðÊó¤òÎ®¤·¡¢¸«ÊÖ¤ê¤ËÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê·Ù»ëÄ£´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤Ï20Âå¤Î¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Ë2000¿Í¶á¤¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¤òÉ÷Â¯Å¹¤Ê¤É¤Ë°¶Àû¤·¡¢¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ãË¡¤Ê¾Ò²ðÎÁ¤òÅ¹Â¦¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´Ö¼ý±×¤Ï50²¯±ß¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Ë½ÎÏ¤Ë¤è¤ë¶¯Îõ¤ÊÆâÉôÅýÀ©¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢FRIDAY¤Ï²áµî£²²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¿¡£ÆâÄÌ¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¼Â¤Ï£±Ç¯¶á¤¯Á°¤«¤éÓñ¡Ê¤µ¤µ¤ä¡Ë¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯£±·î²¼½Ü¡¢·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÁÜººÈÉ¤¬¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù´´Éô¤Î°ìÀÆÂáÊá¤òÁÀ¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡½¡½ÀøÉúÀè¤È¸«¤é¤ì¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÁáÄ«Æ§¤ß¹þ¤à¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÆ¨Áö¤·¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¡£ÁÜºº°÷¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖºÇ¹â´´Éô¤â´Þ¤á¤Æ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÅÔÆâÈË²Ú³¹¤Î¹âµé°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Ç¥³¥¦¥«¥¯¡Ê¹ÔÆ°³ÎÇ§¡Ë¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤¶Ãå¼ê¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç´´Éô¤¿¤Á¤¬°ìÀÆ¤Ë½êºßÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Î¾ðÊó¤¬¤¹¤Ù¤ÆÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿ÀÊÝ¤Ï¡¢¤³¤ÎÁÜººÈÉ¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÎ¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯½÷¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¡£Î¥º§Îò¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤ÏºÆº§Áê¼ê¤È¤Î´Ö¤ËÍÄ¤¤»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î½÷À¤È¤Î´Ø·¸¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µÞ¤Ë¹âµé¼Ö¤òÇã¤¦¤Ê¤É¡¢¶â²ó¤ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÁÜºº°÷¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤Î¤«¡£ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬Ë½ÎÏÃÄ¤ÎÃç²ð¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿ÀÊÝ¤Ï¡¢Ë½ÎÏÃÄÁÜºº¤ÎÃ´Åö¤¬Ä¹¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Þ¥ëË½·º»ö¤È¤·¤Æ¾ðÊó¤òÁÈÆâÉô¤«¤éÆþ¼ê¤¹¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤Î¥±¥Ä»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¹°èË½ÎÏÃÄ¤Î»±²¼ÁÈ¿¥¤À¤¬¡¢º©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤³¤ÎÁÈ°÷¤Î¾Ò²ð¤Ç¡¢¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤Î´´Éô¥¯¥é¥¹¤ÈÀÜÅÀ¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊË½ÎÏÃÄ¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤¬½÷À¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÉ÷Â¯Å¹¤ÎÃæ¤Ë¤â·Ù»¡´±¤È¿Æ¤·¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤¬Æ¿Ì¾¤ò¾ò·ï¤ËÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥×¥í¡Ê·Ù»¡¡ËÂÐºö¤ÏÀìÌçÉô½ð¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹©ºî»ñ¶â¤â½áÂô¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÄÌ¼Ô¤ÏÂ¿³Û¤Î¥«¥Í¤Ç°Ï¤¤¹þ¤à¡£°ìÅÙ¡¢¶âÁ¬´¶³Ð¤¬¶¸¤¨¤Ð¡¢¥¦¥Á¤Î¥«¥Í¤¬¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£É÷Â¯¤ËÂÄ¤Á¤ë½÷¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¡£ÁÜºº¾ðÊó¤Ï´ðËÜÅª¤Ë´´Éô¤À¤±¤Ç¶¦Í¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡×
¡Ö·Ù»¡¤Î°Î¤¤¿Í¤âÆâÄÌ¼Ô¤È¤·¤ÆÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
·Ù»ëÄ£¤¬¿ÀÊÝ¤Î¼«Âð¤òÁÜº÷¤¹¤ë¤È¡¢Éô²°¤Î°ú¤½Ð¤·¤«¤é¸½¶â900Ëü±ß¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£ÁÜºº¾ðÊó¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¥«¥Í¤¬Äê´üÅª¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö³Û¤Ï·î¿ôÉ´Ëü±ß¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÓâ¡Ê¤¦¤½¤Ö¡Ë¤¤¤¿¡£
¿ÀÊÝ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ï¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤¬»È¤¦ÆÃ¼ì¤Ê¥¢¥×¥ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èó¾ï¤ËÈëÆ¿À¤¬¹â¤¯¡¢³¤³°¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»²¹Í¤Ë¿ôÀéËü±ß¤ò¤«¤±¤ÆÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¶¦Í¡¢ÄÌÏÃ¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤¬¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ÈÆâ¤È¤ÏÁ´¤Æ¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Æþ¼ê¤¹¤ë¤Ë¤ÏàËÜ¼Òá¤Î¿Í¤¬Î©¤Á²ñ¤Ã¤ÆÆÃ¼ì¤ÊÊýË¡¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ë³°Éô¤Î¿Í´Ö¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¾Úµò¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦Èó¾ï»þ¤Ë¤Ï±ó³ÖÁàºî¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¥¢¥×¥ê¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¿ÀÊÝ¤Ïº£Ç¯½Õ¤Ë¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤ÎÁÜºº¤ò³°¤ì¡¢²Æ°Ê¹ß¤ÏÇ¤°Õ¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¼Â¾å¤Î¶à¿µ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡ÙÆâÉô¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¤â°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÁÜºº¾ðÊó¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÌ¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö£¹·î¤Ë¤Ï¡Ø·Ù»ëÄ£¤Ë¤¤¤ë¶¨ÎÏ¼Ô¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤á¤¯¤ì¤ë¡Ê¥Ð¥ì¤ë¡Ë¤é¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÁÜºº¾ðÊó¤Ï¤¤¤Þ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥ê¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ØÅì¤ÎË¿¸©¤Ë¤Ï²æ¡¹¤ÈÄ¹¤¯¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë·Ù»¡¤Î°Î¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Î·Ù»¡¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¥ë¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¡£ÆâÄÌ¼Ô¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÈà¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¿¥¢¥×¥ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡¤Î¥¬¥µ¡ÊÁÜº÷¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ê¤É¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¾ÜºÙ¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤ë¡½¡½¡£·Ù»¡Åö¶É¤â´íµ¡Åª¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÊý¤â´Þ¤á¤ÆÆâÉôÄ´ºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¿ÀÊÝ¤È¾ðÊó¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤Î´´Éô¤òÆÃÄê¤·¡¢¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ë·Ù»¡´´Éô¤Ï¤³¤¦ÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¡¢·ì¤òÎ®¤·¤Æ¤Ç¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤ÎÃæ¤Ç¤âµðÂç¤Ç¡¢°¼ÁÀ¤¬·²¤òÈ´¤¯¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤Î²õÌÇ¤ÏºÇÍ¥Àè»ö¹à¤À¡×
·Ù»¡ÆâÉô¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë±øÀ÷¡×¡£¤½¤Î°Ç¤Î¿¼¤µ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÀÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸Ãæ¡¢°ìÉô·É¾ÎÎ¬¡Ë
