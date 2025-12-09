バーミンガム古橋亨梧が決定機で無人のゴールに決められず、17試合無得点

狂った歯車はそう簡単に元には戻らないのだろうか。

イングランド2部バーミンガム・シティのFW古橋亨梧は現地時間12月6日のチャンピオンシップ第19節サウサンプトン戦（1-3）に途中出場したが、決定機で痛恨のシュートミス。17試合連続ノーゴールとなった。

今夏にフランス1部スタッド・レンヌからバーミンガムへ移籍した古橋。得点源として期待されたが、ここまでゴールはリーグカップ1回戦シェフィールド・ユナイテッド戦の1得点のみ。チャンピオンシップでは出場17試合出場で無得点。先発の機会も5試合に留まっている。

スコットランド1部セルティックでは絶対的はエースだったが、昨冬に加入したフランス1部スタッド・レンヌでもリーグ・アン6試合で無得点と移籍を機に自慢の決定力が鳴りを潜めている。

6日のサウサンプトン戦は後半14分から途中出場すると、同28分には右サイドのクロスから決定機を迎えた。味方のヘディングシュートがポストに当たると、跳ね返ったこぼれ球が古橋の元へとこぼれた。その前のシュートに反応してGKは倒れ、ゴールは空いている状況だったが、古橋は右足のシュートを抑え切れずにボールはクロスバーの上を越えた。

SNSでは「キョウゴに何が起きてる？」「自信を失っている」「キョウゴはチャンピオンシップのワースト補強候補になってしまっている」「1月にセルティックにローンで戻ってこないか……」といった声があがった。スコットランドではリーグMVPも獲得した30歳が受難のときを過ごしている。（FOOTBALL ZONE編集部）