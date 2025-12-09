高橋みなみ、前田敦子とは「しゃべらない時間も苦じゃない関係」 共演に喜び「すっごい安心感」【コメントあり】
元AKB48の前田敦子と高橋みなみが、きょう9日放送のカンテレ・フジテレビ系バラエティー『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』(毎週火曜 後10:00)に出演する。収録後、2人がコメントを寄せた。
【番組カット】「飛ばしたことがない」紙飛行機に挑戦する高橋みなみ
博多華丸・大吉と千鳥、かまいたちが「全力で遊んで、全力ではしゃぐ！」をテーマにさまざまな企画に挑戦するバラエティー。今回は大人気企画「スパイ７分の１」に、今年結成20周年を迎えたAKB48の１期生で仲良しコンビの前田と高橋、そして、NSC11期生で同期の陣内智則、ケンドーコバヤシと4人のゲストが参戦する。
ゲストに博多華丸、千鳥を含めた7人が、「伝言スマホリサーチ」、「紙飛行機フライングゲット」、「シルエット伝達ゲーム」の3つのゲームにチャレンジする。前田は「ポーカーフェイスなほうではありますけど、ゲームが苦手なタイプなので、スパイじゃなくても全然成功できないかも」と不安な様子。逆に高橋みなみは「（AKB48で）総監督をやっていたので、見抜くのはめちゃくちゃ得意だと思います」と自信を見せる。
最初の「伝言スマホリサーチ」は、画像で出された問題にスマートフォンで検索して解答するクイズ。スマホで検索する人は問題を見られないため、的確に画像の特徴を解答者に伝えることが重要となる。素早く文字を打てる“フリック入力”ができないという前田と高橋だが、連打での入力スピードには自信がある様子。
「紙飛行機フライングゲット」は、4人1組で2人が紙飛行機を飛ばし、残り2人が網でキャッチするチーム戦。「紙飛行機を飛ばしたことがない」という前田・高橋に、華丸は「どんな気持ちで歌ってたん？」と“あの代表曲”を引き合いに激怒。しかしゲームが始まると、2人は見事なスーパーキャッチを連発し、スタジオから大歓声が上がる。
「シルエット伝達ゲーム」は、お題の漢字１文字を、体を使ったシルエットで伝達するゲーム。早くから業界に入ったため、学力には自信がないという前田・高橋だが、シルエット役では見事な連携を披露する。一方、陣内からスパイ疑惑を向けられた前田が“ブチギレ”反論するなど、前例のない白熱の推理バトルに。果たしてスパイは一体誰（!?）。
■コメント
高橋：ゲームが全部楽しくて、皆さんとワイワイ遊んでいる感覚でした。紙飛行機のゲームがおもしろくて、これまで紙飛行機を飛ばしたことがなかったんですけど…。あんまり運動神経は関係なかったよね？
前田： でも、苦手意識は持った。（笑）キャッチが難しくて、 全然取れない。
高橋：見るのとやるのはやっぱり違うなと思いました。視聴者の皆さんがスパイを見破れるのか、楽しみです。
前田： 陣内さんがめっちゃ天然なんだなと思いました。（笑）本当の陣内さんが見られました。
高橋：今年、AKB48が20周年で、こうして2人でのお仕事の機会がもらえています。近年はずっとソロでお仕事をしてきたので、やっぱり仲間がいる、特に敦子がいるというのは、すっごい安心感があります。
前田：分かる、肩の力が抜けるよね。
高橋：当時の感覚に戻るというか…。大悟さんから「20年前から2人ともそんな感じなの？」 って言われました。最近、朝活したよね。 朝のすごく早い時間に敦子に呼ばれて…（笑）。ホテルでご飯を食べながら、仕事の連絡をしたりしています。しゃべらない時間も苦じゃない関係です。
前田：たかみなの家に泊まったこともあるもんね。
高橋： そうそう、息子ちゃんと川の字で寝たこともあるもんね。（笑）
【番組カット】「飛ばしたことがない」紙飛行機に挑戦する高橋みなみ
博多華丸・大吉と千鳥、かまいたちが「全力で遊んで、全力ではしゃぐ！」をテーマにさまざまな企画に挑戦するバラエティー。今回は大人気企画「スパイ７分の１」に、今年結成20周年を迎えたAKB48の１期生で仲良しコンビの前田と高橋、そして、NSC11期生で同期の陣内智則、ケンドーコバヤシと4人のゲストが参戦する。
最初の「伝言スマホリサーチ」は、画像で出された問題にスマートフォンで検索して解答するクイズ。スマホで検索する人は問題を見られないため、的確に画像の特徴を解答者に伝えることが重要となる。素早く文字を打てる“フリック入力”ができないという前田と高橋だが、連打での入力スピードには自信がある様子。
「紙飛行機フライングゲット」は、4人1組で2人が紙飛行機を飛ばし、残り2人が網でキャッチするチーム戦。「紙飛行機を飛ばしたことがない」という前田・高橋に、華丸は「どんな気持ちで歌ってたん？」と“あの代表曲”を引き合いに激怒。しかしゲームが始まると、2人は見事なスーパーキャッチを連発し、スタジオから大歓声が上がる。
「シルエット伝達ゲーム」は、お題の漢字１文字を、体を使ったシルエットで伝達するゲーム。早くから業界に入ったため、学力には自信がないという前田・高橋だが、シルエット役では見事な連携を披露する。一方、陣内からスパイ疑惑を向けられた前田が“ブチギレ”反論するなど、前例のない白熱の推理バトルに。果たしてスパイは一体誰（!?）。
■コメント
高橋：ゲームが全部楽しくて、皆さんとワイワイ遊んでいる感覚でした。紙飛行機のゲームがおもしろくて、これまで紙飛行機を飛ばしたことがなかったんですけど…。あんまり運動神経は関係なかったよね？
前田： でも、苦手意識は持った。（笑）キャッチが難しくて、 全然取れない。
高橋：見るのとやるのはやっぱり違うなと思いました。視聴者の皆さんがスパイを見破れるのか、楽しみです。
前田： 陣内さんがめっちゃ天然なんだなと思いました。（笑）本当の陣内さんが見られました。
高橋：今年、AKB48が20周年で、こうして2人でのお仕事の機会がもらえています。近年はずっとソロでお仕事をしてきたので、やっぱり仲間がいる、特に敦子がいるというのは、すっごい安心感があります。
前田：分かる、肩の力が抜けるよね。
高橋：当時の感覚に戻るというか…。大悟さんから「20年前から2人ともそんな感じなの？」 って言われました。最近、朝活したよね。 朝のすごく早い時間に敦子に呼ばれて…（笑）。ホテルでご飯を食べながら、仕事の連絡をしたりしています。しゃべらない時間も苦じゃない関係です。
前田：たかみなの家に泊まったこともあるもんね。
高橋： そうそう、息子ちゃんと川の字で寝たこともあるもんね。（笑）