北海道釧路市に今年度（１２月２日まで）寄せられたキタキツネの目撃や苦情の通報は８５件で、最多だった昨年度１年間（９７件）に迫る勢いで増えている。

エゾシカも６７件に達して高止まりが続く。「餌を与える人がいる」との苦情が後を絶たず、「アーバンフォックス」や「アーバンディア」と呼ばれる人なれした個体が当たり前になりつつある。

餌やり後絶たず

市環境保全課によると、キツネは住宅地や繁華街など市内各地に出没し、買い物袋を持った人を追いかける姿が目撃されている。散歩中の餌やりのほか、車の窓から食べ物を与える人がいるとの苦情もあった。市が餌やりをしていた人に理由を尋ねると「姿がかわいい」「やせてかわいそう」などと答えたという。

キツネは寄生虫エキノコックスを媒介。人がキツネに触れたり、わき水などを介したりして寄生されると、潜伏期間を経て重い肝機能障害などを起こす。

同課の担当者は「餌をやると人間を恐れなくなり、依存して何度でもやってくるようになる。自分で餌を探さなくなることは野生動物にとっても不幸なこと」と理解を求める。市は箱わなを設置しているが、今年度は捕獲の割合が低下。わなへの警戒心が高まっている可能性もあるという。

エゾシカも高水準

エゾシカに関する通報は、統計を取り始めた２０１４年度は１８件だったが、２０年度に７０件に急増して以降、毎年８０〜９０件台の高水準が続いている。食害の通報が多く、今春は住宅街の「鳥取１０号公園」や市中心部の幣舞（ぬさまい）橋に近い「ぬさまい公園」で、花壇のチューリップの大半が食べられた。交通事故にも注意が必要で、同課は「１頭に続いて２頭目、３頭目が飛び出してくることもある。周囲に気を配って運転してほしい」と呼びかけている。