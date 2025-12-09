実家に預けられた犬が吠えすぎたので『リモコンで圧をかけた』結果→まさかの表情に10万いいね集まる「ほんと好きｗｗ」「いい顔してて草」
飼い主さんのご実家でお留守番をしていたというチワワさん。あまりにも吠えすぎてしまったようで…。お母さんから独特すぎる脅しを受けるお姿を捉えた光景は記事執筆時点で277万回を超えて表示されており、10万件を超えるいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。
【写真：実家に預けられた犬が吠えすぎたので『リモコンで圧をかけた』結果→まさかの表情】
実家に預けられた犬→あまりにも吠えすぎて…
Xアカウント『@tanu_ha_inu』に投稿されたのは、チワワ「たぬ吉」くんのお姿。
この日、たぬ吉くんは飼い主さんのご実家でお留守番をしていたのだといいます。ちょっぴり興奮してしまったのか、はたまた飼い主さんの居ない寂しさを嘆いていたのか…吠えすぎてしまったのだとか。
すると、吠えすぎたことを注意されてしまったようで…。飼い主さんのお母さんから独特すぎる脅しを受けることになってしまったそう。
まさかの『独特な脅しを受ける姿』に大反響
テレビのリモコンをほっぺに突きつけられたというたぬ吉くん、まさに『迫真』という表現がぴったりな表情を浮かべており、思いがけず映画のワンシーンのようになってしまったのだとか。
ユーモア溢れるお母さんの行動、たぬ吉くんのリアクションが生んだシュールな光景は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。
この投稿には「そんな銃口みたいにｗｗｗ」「消すぞ…（テレビの電源）」「ほんと好き」「家族ならではのおもしろ」「こういう顔好き」「可愛いｗｗ」など多くのコメントが寄せられています。
元保護犬の男の子
たぬ吉くんは、現在10歳の男の子。飼い主さんとさまざまな場所にお出かけをしたり、お家でのんびりと過ごしたり。10歳とは思えないほどしっかりご飯もよく食べ、若々しいお姿の持ち主でもあります。
ご家族から溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすたぬ吉くんのお姿はチワワの魅力やたくさんの癒やしを届け続けています。
写真・動画提供：Xアカウント「@tanu_ha_inu」さま
執筆：ayano
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。