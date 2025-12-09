人間を怖がり震えが止まらなかった元野犬の赤ちゃん。家族に迎え入れ、少しずつ新たな生活に慣れようと努力する姿がTikTokに投稿されると、記事執筆時点で54万回以上再生され、「幸せそうだよ。とっても」「泣いてしまいました」「たくさん幸せになってね！」といった声が寄せられました。

【動画：怖がり震えが止まらない『元野犬の赤ちゃん』を引き取った結果…思わず感動する『1年間の記録』】

怖がり震えが止まらない元野犬の赤ちゃん

TikTokアカウント「dog_enzooo」さまは、元野犬の「縁」ちゃんが人間と暮らし始めてから成長していく様子を投稿しています。

元野犬の赤ちゃんとして保護された縁ちゃんは、縁あって投稿者さんのお家へと引き取られました。

最初の頃は、人間に慣れていなかったため、飼い主さんが近づくと怖がって隅に移動し、ブルブルと体を震わせていたのだそう。

抱っこも苦手で、腕の中に入ると恐怖から硬直してしまうほどだったとか。人間と触れ合ってこなかったので、当然と言えば当然の反応かもしれませんね。

家にやってきてからも、しばらくは近づくと何をされるかわからない恐怖から距離を取ろうとしていた縁ちゃん。しかし、日々一緒に暮らしていく中で少しずつ変化が見え始めたのだそうです。

少しずつ人間との生活に慣れていく縁ちゃん

しばらくすると、家族との生活に少しずつ慣れてきたという縁ちゃん。リードをつけて部屋の中を楽しそうに歩いてくれることも！

さらに、「お手」をマスターし、次第にお兄ちゃん大好きっこに♡どうやら優しいお兄ちゃんの近くは安心するようで、自分から寄りかかることもあるのだとか！

まだまだ外の音が聞こえてくると怖がったり、外でお散歩している時もトラックや車の音にパニック気味になってしまうこともあるという縁ちゃん。そのため、散歩はちょっぴり苦手なのだそう。

1年後の縁ちゃんの姿に涙

しかし、怖いことがあった時も家族に頼る、寄りかかるということを覚えた縁ちゃん。最近では、家族に寄りかかりながら眠る姿を見せてくれるようになったといいます。

こうして少しずつ飼い主さんたちとの生活に馴染み始めている縁ちゃん。きっとこれからも縁ちゃんのペースで人間生活に慣れていき、幸せな犬生を送っていくのでしょう。

元野犬の縁ちゃんが少しずつ家族との生活に馴染んでいく様子は、 TikTokでも大反響！記事執筆時点で54万回も再生されており、「幸せそうだよ。とっても」「泣いてしまいました」「たくさん幸せになってね！」と祝福や応援の声が寄せられました！

TikTokアカウント「dog_enzooo」さまでは、今回ご紹介した元野犬の縁ちゃんの成長記録や、縁ちゃんが散歩中に見つけた子猫の月見ちゃんとの暮らしが投稿されています。

少しずつご家族との生活を楽しめるようになってきている縁ちゃんの様子をぜひ覗いてみてくださいね。

縁ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： TikTokアカウント「dog_enzooo」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。