自己認識を誤ると、

人生は変なほうに転がっていく

私が政治家の時代には、誰もが私をおだてて利用しようとして、周囲の人から褒められることが多かった。もちろん、その大半は本音ではない。

そのときに私が自己認識を誤らないように、辛辣な評価を共有してくれたのは、家族と後援会長だけだった。

「お前、この頃調子に乗っているぞ」

「本当は評判よくないぞ」

などと直言してくれた。

うまくいっているときや、お金があったり、権力を持ったりしたときは、周りの人はおだててくる。

そこで自己認識を誤ってしまうと、人生は変なほうに転がっていくので要注意だ。

ただ、日本人は調和を大事にするので、本音をストレートに言ってくれる人は少ない。

そういう人を常に作っておくと同時に、うまくいっているときこそ、健全な自信は持ちながらも、「これは今、自分は失敗の入り口に来ているぞ」と過信を抑えて、客観性を持ってデータで自己評価を自分でやる訓練が日本では必要だ。

敵を知り己を知れば、

成功の確率は高まる

私は、たまにグローバルなニュース番組に呼ばれて、英語で時事問題を解説することがある。その際には、番組に出演したビデオは、必ず共有してもらうことにしている。

自分の出演したビデオをあとから見てみると、自分の分析力や表現力の課題、弱点が浮き彫りになって、過大な自己評価もはがれてくるからだ。

そして、相手の情報もできるだけ集めて、ロールプレイで相手になって考えてみる。

そうすると、相手から見た世界が見えてくるのだ。

事前に情報収集し、

自らの現状を正しく把握する

これは相手に向かう作戦を立てるときに、とても役に立つ。

相手から見た自分、相手から見える世界、相手の意向や優先順位、これがわかれば、物事がうまくいく可能性は、ぐんと高まる。

第二次世界大戦時のイギリス軍も、ドイツ軍の暗号解読にやっきになっていたが、それができるようになって圧倒的優位に立った。

太平洋戦争時に日本の暗号がアメリカ軍に完全に見抜かれていたことは、前述した通りだ。

とにかく、事前の情報収集と、それを活かすため、できるだけ正しく自らの現状把握につとめることだ。

