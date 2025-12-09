¡Ú¥ê¡¼¥À¡¼É¬ÆÉ¡Û¡Ö¤½¤ê¤ãÅ·²¼¼è¤ë¤ï¤±¤À¡×¡Ä2200Ç¯Á°¤Ë¡ÈÀ®²Ì¼çµÁ¡É¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¾¦ðÙ¤Î¹ñ²È¥·¥¹¥Æ¥à
¡Ú»Ë¾åºÇ¶¯¤Î²þ³×¼Ô¡Û¾ð¤ò¼Î¤Æ¡¢Ë¡¤òÁª¤ó¤À¡Ä¾¦ðÙ¤¬ÁÏ¤Ã¤¿¡È¸Ä¿Í¤ÇÆ°¤¯¹ñ²È¡É¤Î¾×·â
¿Á¤ÎÅý°ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡ÖË¡²È¤Î²þ³×¡×¡½¡½·ì±ï¤òÃÇ¤Á¡¢¹ñ²È¤ò¤Ä¤¯¤ë
Ë¡²È¡¦¾¦ðÙ¡¢¹ñ²È²þÂ¤¤Î¥á¥¹
¿Á¤ÏÂ¾¹ñ¤ËÀè¤ó¤¸¤Æ¡¢»áÂ²À©¤òÂÇÇË¤¹¤ë²þ³×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤³¤½¡¢Ë¡²È»×ÁÛ¤ò³Ø¤ó¤À¾¦ðÙ¡£Èà¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¡Ö·ì±ï¡×¤è¤ê¤â¡ÖË¡¡×¤È¡Ö¼ÂÎÏ¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¹ñ²È¤Î¹ü³Ê¤òºÆÊÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖË¡¡×¤È¡Ö¼ÂÎÏ¡×¤¬´Ó¤¯Âç²þ³×
¼¡¤¬¡¢¤½¤Î¼ç¤Ê4¤Ä¤ÎÃì¤Ç¤¹¡£
°ìÂ²¤«¤é¡Ö¸Ä¿Í¡×¤Ø¡¢»ÙÇÛ¤ÎºÆ¹½ÃÛ
¡Ê¬°Û¤ÎÎá¡½¡½ °ìÂ²²òÂÎ¤Ë¤è¤ë¸Ä¿Í²½
Ä¹ÃË°Ê³°¤ÎÀ®¿ÍÃËÀ¤ÏÊ¬²È¤·¡¢ËÜ²È¤È¤ÏÊÌ¤ËÊë¤é¤¹¡£·ì±ï¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±À¸³è¡¦¼ç½¾´Ø·¸¤ò²òÂÎ¤·¡¢°ìÂ²¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¤«¤é¸Ä¿Í¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤ò·ì±ï¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤·¡¢¹ñ²È¤¬Ä¾ÀÜ»ÙÇÛ¤Ç¤¤ëÃ±°Ì¤Ø¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñ¤Î¶ù¡¹¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿¡ÖÌÜ¡×
¢½º¸à¤ÎÀ©¡½¡½ Áê¸ß´Æ»ë¤Ë¤è¤ëÃá½ø¤Î¶¯²½
10²ÈÂ²¤Þ¤¿¤Ï5²ÈÂ²¤ò1ÁÈ¤È¤·¡¢¸ß¤¤¤ò´Æ»ë¤µ¤»¤ë¡Ê°ãÈ¿¼Ô¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤ÏÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¡Ë¡£
¸Ä¿ÍÃ±°Ì¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢È¿Íð¤äÉÔÀµ¤ò»öÁ°¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¡£¡ÖÎÙ¿Í¤Î¹ÔÆ°¤ËÌµ´Ø¿´¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¡¢¶¯¸Ç¤ÊÅý¼£¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ëü¿Í¤Ë³«¤«¤ì¤¿½ÐÀ¤¤ÎÆ»
£·³¸ù¼ßÀ©¡½¡½ ¿ÈÊ¬¤òÄ¶¤¨¤Æ½ÐÀ¤¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ
·ì¶Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àï¾ì¤Ç¤Î¸ùÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ°Ì¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤âÅØÎÏ¤ÈÀ®²Ì¼¡Âè¤Ç¹â°Ì¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Á¤Î·³Ââ¤¬Â¾¹ñ¤è¤ê¶¯¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢µ®Â²¤ä²¦Â²¤âÎã³°¤Ê¤¯¶¥Áè¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÈ¿¥¤¬°ìµ¤¤Ë¼ÂÎÏ¼çµÁ²½¤·¡¢·³¤È¹ñ²È¤Ë³èÎÏ¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¦¡×¤Î¼êÂ¤òÁ´¹ñ¤Ø
¤¸©À©¡½¡½ Ãæ±û½¸¸¢¤ÎÅ°Äì
ÃÏÊý¤Î»ÙÇÛ¼Ô¤òÇÑ¤·¡¢°ìÂå¸Â¤ê¤Î´±Î½¤òÃæ±û¤«¤éÇÉ¸¯¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÇ¼ý¤ä·³»öÎÏ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃæ±ûÀ¯ÉÜ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÂÎÀ©¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃæ±û¤¬¹ñ²È¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÅý¼£¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç½é¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾¡Íø¡¢ÉÙ¹ñ¶¯Ê¼¤Î³ÎÎ©
Å·²¼Åý°ì¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤ÁÃ
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¿Á¤Ï»áÂ²À©¤òÇË²õ¤·¡¢¸Ä¿Í²½¡¦Ë¡¼£¡¦¼ÂÎÏ¼çµÁ¡¦Ãæ±û½¸¸¢²½¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤ò°ìµ¤¤ËÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ç½ÎÏ¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬ÅÐÍÑ¤µ¤ì¡¢·³»ö¤Ï¹çÍý²½¤µ¤ì¡¢ºâÀ¯¤Ï°ì¸µ´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¾¤Î6¹ñ¤òÎ¿²ï¤¹¤ë·ÐºÑÎÏ¤È·³»öÎÏ¡ÊÉÙ¹ñ¶¯Ê¼¡Ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÂÎÀ©¤³¤½¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÃæ¹ñÅý°ì¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈ×ÀÐ¤Ê¹ñ²È´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
